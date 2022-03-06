"Сине-желтый флаг развевается по всему миру". Блинкен опубликовал видео, как в разных странах поддерживают Украину

Массовые акции в поддержку Украины проходят по всему миру. На фото – акция в польском городе Лодзь, 4 марта Фото: EPA

"Во всех уголках земного шара, в том числе и в самой России, люди призывают к прекращению жестокого нападения России на Украину. Сине-желтый флаг Украины развевается по всему миру, когда обычные граждане и правительства утверждают, что они с Украиной", – написал Блинкен.

В ролике показаны кадры с акций солидарности, которые в последнее время собирались в Турции, Великобритании, США, Франции, Италии, Германии, Литве, Шри-Ланке, Южной Корее, Греции, Бразилии и России.