30 вертолетов российских оккупантов под Херсоном уничтожили благодаря наводке украинцев через чат-бот – ГУР Минобороны

"Сейчас каждый украинец борется за свободу и территориальную целостность нашей Украины! Каждый может помочь Украине выиграть войну и остановить этот кровавый российский террор. Вы можете воспользоваться ботом, куда можно отправить информацию о враге: @stop_russian_war_bot", – говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что содействие рядовых граждан поможет ВСУ быстрее выбить оккупантов из Украины.
"Именно благодаря вашим данным, полученным через бот, наша морская пехота этой ночью накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожены 30 вертолетов врага, живая сила и техника! Детализируйте ваши находки. Обязательно добавляйте геолокацию расположения вражеской техники или ДРГ к сообщению", – уточнили в ведомстве.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, многие компании заявили о прекращении работы в РФ, на территории страны отменили международные соревнования, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях. Санкции намерены расширять и далее.