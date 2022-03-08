30 вертолетов российских оккупантов под Херсоном уничтожили благодаря наводке украинцев через чат-бот – ГУР Минобороны

"Сейчас каждый украинец борется за свободу и территориальную целостность нашей Украины! Каждый может помочь Украине выиграть войну и остановить этот кровавый российский террор. Вы можете воспользоваться ботом, куда можно отправить информацию о враге: @stop_russian_war_bot", – говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что содействие рядовых граждан поможет ВСУ быстрее выбить оккупантов из Украины.

"Именно благодаря вашим данным, полученным через бот, наша морская пехота этой ночью накрыла аэродром Чернобаевка возле Херсона. Уничтожены 30 вертолетов врага, живая сила и техника! Детализируйте ваши находки. Обязательно добавляйте геолокацию расположения вражеской техники или ДРГ к сообщению", – уточнили в ведомстве.