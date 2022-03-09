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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бурба: Слава Украине! Путин – х...йло! Видео

 
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Бурба повторил слова известной футбольной кричалки
Бурба повторил слова известной футбольной кричалки
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016–2020 годах Василий Бурба в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону назвал президента РФ Владимира Путина "х...йлом".

Песню со словами "Путин – х...йло" впервые спели украинские футбольные болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс. После этого кричалка стала очень популярной в мире. 

Во время интервью Гордону Бурба сказал, что Путин готовился к блицкригу – "за три дня взять Киев". Бывший глава военной разведки считает, что спецслужбы РФ плохо информировали президента, он переоценил свои силы и Украина в этой войне победит. 

Кроме того, он заявил, что россияне никогда не возьмут Киев.

"Да, они готовят окружение, но это только на бумагах, понимаете? Готовиться можно, но они должны каждый день засыпать, готовясь к окружению, и понимать, что мы будем бить не только со стороны Киева, но и со спины, и справа, и слева", – предупредил бывший начальник ГУР. 

В конце программы Бурба сказал: "Слава Украине! Путин – х...йло!" Этот фрагмент опубликовала в Facebook главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман. 

https://www.facebook.com/alesia.batsman/videos/524898905729865/

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Генштаб ВСУ, агрессия, российская агрессия, Василий Бурба
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