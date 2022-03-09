Бурба: Слава Украине! Путин – х...йло! Видео

Песню со словами "Путин – х...йло" впервые спели украинские футбольные болельщики весной 2014 года после оккупации Россией Крыма и российского вторжения на Донбасс. После этого кричалка стала очень популярной в мире.

Во время интервью Гордону Бурба сказал, что Путин готовился к блицкригу – "за три дня взять Киев". Бывший глава военной разведки считает, что спецслужбы РФ плохо информировали президента, он переоценил свои силы и Украина в этой войне победит.

Кроме того, он заявил, что россияне никогда не возьмут Киев.

"Да, они готовят окружение, но это только на бумагах, понимаете? Готовиться можно, но они должны каждый день засыпать, готовясь к окружению, и понимать, что мы будем бить не только со стороны Киева, но и со спины, и справа, и слева", – предупредил бывший начальник ГУР.

В конце программы Бурба сказал: "Слава Украине! Путин – х...йло!" Этот фрагмент опубликовала в Facebook главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

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