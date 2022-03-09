Бурба – сухопутным войскам РФ: Продолжайте сливать топливо и сдавайтесь, мы вам гарантируем жизнь

Бурба призвал их саботировать приказы.
"Ребята, продолжайте, как вы и делаете, сливать топливо, рассказывать, что не на чем ехать, что вас обстреляли... Сдавайтесь! И мы вам гарантируем только одно: что вы будете живы, здоровы, мы вас накормим и обменяем. Сделайте праздник, сюрприз к 8 Марта своим мамам, женам, сестрам. Ребята, сдавайтесь!" – сказал Бурба.
В этом же интервью он обратился к российским летчикам и артиллеристам и призвал их не выполнять преступные приказы.
"Ребята, мы не будем вас менять, когда попадетесь нам в плен, мы не будем вас отдавать. Вы, твари, убиваете мирных людей. Готовьтесь! Советую вам отказываться от приказов. Вы переступили самую главную черту – вы не воюете с Вооруженными силами, вы убиваете мирных граждан", – сказал Бурба.
По данным украинской стороны, за время войны в Украине Россия потеряла более 12 тыс. человек личного состава, а также 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотников. Сколько российских военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли, но среди них есть пилоты, которые сбрасывали на города авиабомбы.
2 марта Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ, получили ранения. После этого российские власти не обновляли данные. Информацию о потерянной технике и взятых в плен военнослужащих они тоже не публикуют.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.