Бурба – сухопутным войскам РФ: Продолжайте сливать топливо и сдавайтесь, мы вам гарантируем жизнь

Бурба призвал их саботировать приказы.

"Ребята, продолжайте, как вы и делаете, сливать топливо, рассказывать, что не на чем ехать, что вас обстреляли... Сдавайтесь! И мы вам гарантируем только одно: что вы будете живы, здоровы, мы вас накормим и обменяем. Сделайте праздник, сюрприз к 8 Марта своим мамам, женам, сестрам. Ребята, сдавайтесь!" – сказал Бурба.

В этом же интервью он обратился к российским летчикам и артиллеристам и призвал их не выполнять преступные приказы.

"Ребята, мы не будем вас менять, когда попадетесь нам в плен, мы не будем вас отдавать. Вы, твари, убиваете мирных людей. Готовьтесь! Советую вам отказываться от приказов. Вы переступили самую главную черту – вы не воюете с Вооруженными силами, вы убиваете мирных граждан", – сказал Бурба.

По данным украинской стороны, за время войны в Украине Россия потеряла более 12 тыс. человек личного состава, а также 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотников. Сколько российских военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли, но среди них есть пилоты, которые сбрасывали на города авиабомбы.

2 марта Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ, получили ранения. После этого российские власти не обновляли данные. Информацию о потерянной технике и взятых в плен военнослужащих они тоже не публикуют.

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