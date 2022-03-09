Бурба – российским летчикам и артиллеристам: Мы не будем вас обменивать, когда попадете в плен. Вы – твари и убиваете мирных людей. Готовьтесь!

Бурба о российских самолетах: Все они падают, все они горят. И будут гореть дальше Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Ребята, мы не будем вас менять, когда попадетесь нам в плен, мы не будем вас отдавать. Вы, твари, убиваете мирных людей. Готовьтесь! Советую вам отказываться от приказов. Вы переступили самую главную черту – вы не воюете с Вооруженными силами, вы убиваете мирных граждан", – сказал Бурба.

Он также прокомментировал информацию о большом количестве сбитой авиатехники противника.

Бурба сказал, что это происходит и благодаря вооружению, которое получила Украина, и благодаря профессионализму украинских военнослужащих.

"Это то [вооружение], которое должно было подойти. Это, я вам скажу, и профессионализм наших ребят, потому что некоторые из них уже были готовы к этому до 24 числа. Они (речь о самолетах оккупантов. – "ГОРДОН") падают. Все они падают, все они горят. И будут гореть дальше. Они все упадут", – заявил бывший начальник ГУР.

По данным украинской стороны, за время войны в Украине Россия потеряла более 12 тыс. человек личного состава, а также 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотников. Сколько российских военнослужащих захвачено в плен, украинские власти не уточняли, но среди них есть пилоты, которые сбрасывали на города авиабомбы.

2 марта Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ, получили ранения. После этого российские власти не обновляли данные. Информацию о потерянной технике и взятых в плен военнослужащих они тоже не публикуют.

Концерн "Укроборонпром" объявил вознаграждение в $1 млн за каждый самолет российских оккупантов и $500 тыс. – за захваченный вертолет в рабочем состоянии. Кроме того, украинские власти гарантировали "выдачу гражданства свободной страны" российским летчикам, "готовым участвовать в программе".

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