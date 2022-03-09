Бурба: Россияне никогда не возьмут Киев. Это я вам гарантирую

Гордон спросил у собеседника, понимала ли военная разведка Украины, что сообщения о "несокрушимой и легендарной" российской армии – это блеф.

"Мы понимали, потому что восемь лет войны... И мы проникали в вооруженные силы РФ, проникали в спецслжубы. Мы знали это изнутри. Мы знали про воровство миллиардов долларов из бюджета на армию. Мы знали, как работает военная разведка России. Мы знали, [а теперь] все вот показано. Они готовы были взять за три дня Киев, им это не удается. Они и не возьмут никогда Киев. Это я вам гарантирую", – сказал Бурба.

Он назвал информацию, что противник готовит окружение Киева, "вбросами".

"Да, они готовят окружение, но это только на бумагах, понимаете? Готовиться можно, но они должны каждый день засыпать, готовясь к окружению, и понимать, что мы будем бить не только со стороны Киева, но и со спины, и справа, и слева", – предупредил бывший начальник ГУР.

Бурба сообщил, что его родители и родители жены, как и он, остаются в Киеве.

"Я их не вывожу, но попросил сидеть по подвалам... Потому что подарки на 8 Марта могут лететь с российской территории разные. Но они на месте... Поймите, даже если они (речь о российских войсках. – "ГОРДОН") зайдут за отметку "город Киев" и доложат, что они на территории Киева, их посжигают. Бесполезно заходить в Киев. Не нужно заходить в Киев. Я думаю, у них нет таких планов. Они хотят окружать, но заходить нереально. Они хотят уничтожать нас, как делают это с Харьковом, с Черниговом. Поэтому здесь нам нужна помощь Запада, чтобы закрыть небо, а дальше мы с ними сами разберемся. Киев был, Киев есть и Киев будет наш", – подчеркнул бывший руководитель военной разведки.

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