Бурба: Россияне никогда не возьмут Киев. Это я вам гарантирую

Гордон спросил у собеседника, понимала ли военная разведка Украины, что сообщения о "несокрушимой и легендарной" российской армии – это блеф.
"Мы понимали, потому что восемь лет войны... И мы проникали в вооруженные силы РФ, проникали в спецслжубы. Мы знали это изнутри. Мы знали про воровство миллиардов долларов из бюджета на армию. Мы знали, как работает военная разведка России. Мы знали, [а теперь] все вот показано. Они готовы были взять за три дня Киев, им это не удается. Они и не возьмут никогда Киев. Это я вам гарантирую", – сказал Бурба.
Он назвал информацию, что противник готовит окружение Киева, "вбросами".
"Да, они готовят окружение, но это только на бумагах, понимаете? Готовиться можно, но они должны каждый день засыпать, готовясь к окружению, и понимать, что мы будем бить не только со стороны Киева, но и со спины, и справа, и слева", – предупредил бывший начальник ГУР.
Бурба сообщил, что его родители и родители жены, как и он, остаются в Киеве.
"Я их не вывожу, но попросил сидеть по подвалам... Потому что подарки на 8 Марта могут лететь с российской территории разные. Но они на месте... Поймите, даже если они (речь о российских войсках. – "ГОРДОН") зайдут за отметку "город Киев" и доложат, что они на территории Киева, их посжигают. Бесполезно заходить в Киев. Не нужно заходить в Киев. Я думаю, у них нет таких планов. Они хотят окружать, но заходить нереально. Они хотят уничтожать нас, как делают это с Харьковом, с Черниговом. Поэтому здесь нам нужна помощь Запада, чтобы закрыть небо, а дальше мы с ними сами разберемся. Киев был, Киев есть и Киев будет наш", – подчеркнул бывший руководитель военной разведки.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.
Киев является одной из целей оккупантов, считают украинские власти. В Офисе президента заявили, что оккупанты хотят взять столицу под контроль и сменить легитимное руководство Украины на марионеточное. Пока российским войскам не удалось войти в Киев, они ведут бои с украинской армией и силами теробороны в пригороде столицы (в частности, в Буче, Гостомеле, Ворзеле и Ирпене) и периодически обстреливают объекты в городе. 1 марта они нанесли удар по Киевской телебашне и обстреляли мемориальный комплекс "Бабий Яр", который находится рядом. Вследствие атаки погибли как минимум пять человек. 7 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупационные войска по-прежнему готовятся к штурму Киева и что для атаки на столицу Россия хочет использовать кадыровцев и бывших вагнеровцев.