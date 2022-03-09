Бурба: Путин находится в вакууме. Информацию ему доносят два-три человека, обманывают и держат в теплой ванне

Бурба: Его держат в теплой ванне, рассказывают, что все идет по плану, что у них есть даты окончания операции Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Скажите, по вашим разведданным, какое состояние и настроение сейчас у Путина?" – спросил Гордон.

Бурба ответил, что уже больше года не работает в ГУР и не может пользоваться полным массивом данных разведки.

"Но те мои старые контакты (вы же знаете, бывших разведчиков не бывает) [говорят, что] он в вакууме. У него канал донесения информации есть – доносят ее два-три человека. Они его держат в теплой ванне, рассказывают, что все идет по плану, что у них есть даты [окончания операции]. Насколько мне известно, по их новому плану операция должна закончиться через пять-шесть дней взятием Киева", – сообщил Бурба.

Бывший начальник ГУР сказал, что поскольку у Путина нет информации из других источников, "он думает, что идет все по плану".

"Его обманывают", – подчеркнул Бурба.

В этом же интервью экс-глава военной разведки сказал, что Путин готовился к блицкригу в Украине и думал, что захватить Киев российские войска смогут за три дня.

"Я вам скажу, что плохо работают его спецслужбы. Он ориентировался на их информацию, а они проели миллиарды долларов из своего бюджета, рассказывая руководству, что Украина ждет войска Российской Федерации, что они придут и их будут встречать хлебом-солью, что здесь куча агентуры на нашей территории. Все это оказалось блефом, обманом", – заявил Бурба.

По его мнению, россияне никогда не смогут взять Киев.

"Да, они готовят окружение, но это только на бумагах, понимаете? Готовиться можно, но они должны каждый день засыпать, готовясь к окружению, и понимать, что мы будем бить не только со стороны Киева, но и со спины, и справа, и слева", – предупредил бывший начальник ГУР.

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