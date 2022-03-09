"Дефолт неизбежен". Fitch обвалило кредитный рейтинг России

"Рейтинг С отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта", – сказано в сообщении.

В релизе говорится, что в предыдущий раз агентство снизило кредитный рейтинг РФ 2 марта. Однако произошедшее после этого еще больше подорвало способность России обслуживать свой госдолг, отмечают аналитики Fitch.

В частности, они упоминают указ президента РФ Владимира Путина от 5 марта, которым он разрешил выплачивать в рублях валютные долги перед "недружественными" странами.

Российская экономика обваливается из-за западных санкций, введенных против страны за вторжение в Украину. Об угрозе дефолта 2 марта заявили аналитики финансовой компании JP Morgan.

6 марта кредитный рейтинг России снизило агентство Moody's (с В3 до Са). По версии этого агентства, РФ находится в шаге от дефолта.

Эксперт Morgan Stanley в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран Саймон Вейвер сказал в комментарии Bloomberg 7 марта, что дефолт в РФ может наступить 15 апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по выплатам российского правительства по долларовым облигациям 2023-го и 2043 года.

В Morgan Stanley считают дефолт "наиболее вероятным сценарием" для РФ, сказал он. По словам Вейвера, в случае дефолта "вряд ли ситуация будет обычной". Он заявил, что в таком случае "самым подходящим может быть сравнение с Венесуэлой".