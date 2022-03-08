Россия в середине апреля может объявить дефолт – Morgan Stanley

30-дневый льготный период по российским внешним облигациям 2023-го и 2043 годов заканчивается 15 апреля. Однако шансы России осуществить выплаты по внешнему долгу уменьшаются, поскольку цены на облигации падают, в стране наступает рецессия и нарастают ограничения выплат после вторжения в Украину, отмечают в Morgan Stanley.

"Мы видим дефолт как самый вероятный сценарий", – подчеркнул старший стратегист в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран в Morgan Stanley Саймон Вейвер.

Morgan Stanley считает, что Россию ждет дефолт, похожий на дефолт в Венесуэле, которая в 2017 году объявила дефолт на сумму $60 млрд.

По словам Вейвера, Россия сродни Венесуэле, поскольку у нее также есть значительные нефтяные активы, которые могут работать только после снятия санкций.

Кроме того, Morgan Stanley отмечает неопределенность относительно того, позволят ли банкам США принимать купонные платежи от министерства финансов России, даже если такие выплаты будут.