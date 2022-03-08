Россия в середине апреля может объявить дефолт – Morgan Stanley

30-дневый льготный период по российским внешним облигациям 2023-го и 2043 годов заканчивается 15 апреля. Однако шансы России осуществить выплаты по внешнему долгу уменьшаются, поскольку цены на облигации падают, в стране наступает рецессия и нарастают ограничения выплат после вторжения в Украину, отмечают в Morgan Stanley.
"Мы видим дефолт как самый вероятный сценарий", – подчеркнул старший стратегист в сфере суверенного кредитования для развивающихся стран в Morgan Stanley Саймон Вейвер.
Morgan Stanley считает, что Россию ждет дефолт, похожий на дефолт в Венесуэле, которая в 2017 году объявила дефолт на сумму $60 млрд.
По словам Вейвера, Россия сродни Венесуэле, поскольку у нее также есть значительные нефтяные активы, которые могут работать только после снятия санкций.
Кроме того, Morgan Stanley отмечает неопределенность относительно того, позволят ли банкам США принимать купонные платежи от министерства финансов России, даже если такие выплаты будут.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
В связи с полномасштабным вторжением в Украину мировое сообщество наложило на РФ различные санкции и продолжает их расширять. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару и курс продолжает падать. В частности, 7 марта он обвалился по отношению к доллару и евро еще более чем на 20% – до 150 руб., к евро – до 164,5 руб.
7 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми санкциями против России из-за ее вторжения в Украину. Она не уточнила, какой сферы они будут касаться, но в тот же день написала в Twitter, что Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских нефти и газа. По данным агентства Reuters, США готовы ввести запрет на импорт российской нефти в Америку без участия союзников в Европе.