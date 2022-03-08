США вводят запрет на импорт российских нефти и газа – Байден

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российских нефти и газа. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в американских портах и американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина", – сказал он.

Байден уточнил, что это решение в Конгрессе поддержали обе партии.

"Мы не будем субсидировать войну Путина. Мы приняли это решение в тесных консультациях с союзниками и партнерами, особенно в Европе", – сообщил президент США. Он отметил, что это решение "не обойдется без затрат" для США, и предупредил американцев о росте цен на бензин, а также пообещал сделать все, чтобы минимизировать этот рост.

По данным источников CNS News, запрет также распространяется на российский уголь.

С предложением ввести эмбарго на импорт российской нефти в США, составляющий до 10% американского импорта, 5 марта выступили сенаторы-республиканцы от штата Канзас Джерри Моран и Роджер Маршалл. Они также призвали Белый дом увеличить внутреннюю добычу нефти и газа для смягчения роста цен на энергоносители в США.

7 марта агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден готов запретить импорт нефти из РФ, даже если эту меру не поддержат европейские партнеры.