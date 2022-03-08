США вводят запрет на импорт российских нефти и газа – Байден

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российских нефти и газа. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в американских портах и американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина", – сказал он.
Байден уточнил, что это решение в Конгрессе поддержали обе партии.
"Мы не будем субсидировать войну Путина. Мы приняли это решение в тесных консультациях с союзниками и партнерами, особенно в Европе", – сообщил президент США. Он отметил, что это решение "не обойдется без затрат" для США, и предупредил американцев о росте цен на бензин, а также пообещал сделать все, чтобы минимизировать этот рост.
По данным источников CNS News, запрет также распространяется на российский уголь.
С предложением ввести эмбарго на импорт российской нефти в США, составляющий до 10% американского импорта, 5 марта выступили сенаторы-республиканцы от штата Канзас Джерри Моран и Роджер Маршалл. Они также призвали Белый дом увеличить внутреннюю добычу нефти и газа для смягчения роста цен на энергоносители в США.
7 марта агентство Reuters писало, что президент США Джо Байден готов запретить импорт нефти из РФ, даже если эту меру не поддержат европейские партнеры.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
После обращения Путина во многих городах Украины, в том числе в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, начали сообщать о звуках взрывов. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.
РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.