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Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу

В РФ заявили якобы европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию перестать поставлять газ в Европу
В РФ заявили якобы европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию перестать поставлять газ в Европу
Фото: depositphotos.com

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил 7 марта, что Россия может ответить на запрет работы газопровода "Северный поток – 2" остановкой работы "Северного потока – 1". Новака цитирует "Интерфакс".

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока – 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток – 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", – подчеркнул он.

Новак добавил, что Россия пока такого решения не принимает, "хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России к этому подталкивают".

Bloomberg подчеркивает, что это заявление прозвучало после дня сильных колебаний на европейских газовых рынках, когда цены в какой-то момент выросли почти на 80% из-за опасений перебоев с поставками из России. 

Как отмечает BBC, ЕС получает около 40% своего газа и 30% своей нефти из России, и у него нет вариантов легкой замены в случае перебоев с поставками. 

Вместе с тем на фоне вторжения РФ в Украину в ЕС заявили о разработке плана, чтобы быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", соединяющего РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершили в сентябре 2021 года. 

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

22 февраля власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2".

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля, крупнейшая нефтегазовая компания в мире британо-нидерландская Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".

1 марта компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG объявила о банкротстве.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, газ, Александр Новак, Северный поток, Европа, Северный поток – 2
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