Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока – 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток – 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", – подчеркнул он.

Новак добавил, что Россия пока такого решения не принимает, "хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России к этому подталкивают".

Bloomberg подчеркивает, что это заявление прозвучало после дня сильных колебаний на европейских газовых рынках, когда цены в какой-то момент выросли почти на 80% из-за опасений перебоев с поставками из России.

Как отмечает BBC, ЕС получает около 40% своего газа и 30% своей нефти из России, и у него нет вариантов легкой замены в случае перебоев с поставками.

Вместе с тем на фоне вторжения РФ в Украину в ЕС заявили о разработке плана, чтобы быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа.