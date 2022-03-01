Компания – оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве

По словам чиновницы, сегодня властям кантона сообщили, что Nord Stream 2 AG не может продолжать деятельность и что 106 сотрудников компании получили уведомления об увольнении.
Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за санкций, которые на нее наложили США на прошлой неделе, уточнила Тальманн-Гут.
SRF отмечает, что в Цуге расположены штаб-квартиры и других российских компаний, поэтому банкротство Nord Stream 2 AG "может быть только началом".
23 февраля санкции против компании, которой на 100% владеет российский "Газпром", ввели США. На такой шаг в Вашингтоне пошли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривали ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".
Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.
Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".
22 февраля власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2".
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение об остановке сертификации газопровода должно стать бесповоротным.
На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля, крупнейшая нефтегазовая компания в мире британо-нидерландская Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".