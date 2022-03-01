Компания – оператор "Северного потока – 2" объявила о банкротстве

По словам чиновницы, сегодня властям кантона сообщили, что Nord Stream 2 AG не может продолжать деятельность и что 106 сотрудников компании получили уведомления об увольнении.

Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за санкций, которые на нее наложили США на прошлой неделе, уточнила Тальманн-Гут.

SRF отмечает, что в Цуге расположены штаб-квартиры и других российских компаний, поэтому банкротство Nord Stream 2 AG "может быть только началом".

23 февраля санкции против компании, которой на 100% владеет российский "Газпром", ввели США. На такой шаг в Вашингтоне пошли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривали ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".