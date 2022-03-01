Компания – оператор "Северного потока – 2" на этой неделе может подать заявление о банкротстве – СМИ

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

23 февраля санкции против компании, которой на 100% владеет российский "Газпром", ввели США. На такой шаг в Вашингтоне пошли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривали ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

По данным собеседников Reuters, Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство о банкротстве в швейцарском суде уже на этой неделе.