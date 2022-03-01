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Компания – оператор "Северного потока – 2" на этой неделе может подать заявление о банкротстве – СМИ

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Строительство "Северного потока 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено
Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено
Фото: Nikolai Ryutin / nord-stream2.com

Компания – оператор газопровода "Северный поток – 2" Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве. Об этом 1 марта написало Reuters со ссылкой на источники.

23 февраля санкции против компании, которой на 100% владеет российский "Газпром", ввели США. На такой шаг в Вашингтоне пошли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривали ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

По данным собеседников Reuters, Nord Stream 2 AG работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство о банкротстве в швейцарском суде уже на этой неделе.

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2", который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и "полностью готовы к эксплуатации".

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

22 февраля власти Германии заявили, что приостановят сертификацию "Северного потока – 2".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что решение об остановке сертификации газопровода должно стать бесповоротным.

На фоне полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось утром 24 февраля, крупнейшая нефтегазовая компания в мире британо-нидерландская Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2".

Теги: Газпром, Россия, Украина, агрессия, газопровод, вторжение, банкротство, Северный поток – 2, оператор, Nord Stream 2 AG
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