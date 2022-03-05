Деньги от продажи нефти и газа РФ в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине – Центр оборонных реформ

"Очевидно, что те санкции, которые уже были применены, не способны остановить РФ. Необходимо вводить режим "нефть и газ в обмен на медикаменты и продукты питания". Именно углеводороды и их экспорт являются одними из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны. В случае с российской нефтью может быть введено эмбарго, но отказаться от российского газа в Европе технически непросто, а потому оптимальный инструмент – ограничить возможность использовать доходы от их продажи", – заявил он.
Данилюк считает, что нужно открыть специальный счет для этих целей.
"Должен быть создан специальный счет под наблюдением ООН, который может быть использован РФ в исключительно гуманитарных целях – на закупку продуктов питания, медикаментов и так далее. И ни при каких условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения каких-либо других расчетов", – заявил глава Центра оборонных реформ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.