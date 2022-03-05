ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Деньги от продажи нефти и газа РФ в ЕС должны идти на гуманитарную помощь Украине – Центр оборонных реформ

Александр Данилюк: Должен быть создан специальный счет под наблюдением ООН, который может быть использован РФ в исключительно гуманитарных целях
Александр Данилюк: Должен быть создан специальный счет под наблюдением ООН, который может быть использован РФ в исключительно гуманитарных целях 
Фото: radiosvoboda.org

В ситуации, когда Европа не может полностью отказаться от российских нефти и газа, нужно, чтобы доходы от их продажи были в принудительном порядке использованы на закупку гуманитарной помощи Украине, заявил глава Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина – НАТО, Александр Данилюк. Об этом 5 марта пишет информагентство "Українські новини".

"Очевидно, что те санкции, которые уже были применены, не способны остановить РФ. Необходимо вводить режим "нефть и газ в обмен на медикаменты и продукты питания". Именно углеводороды и их экспорт являются одними из ключевых источников наполнения российского бюджета в условиях войны. В случае с российской нефтью может быть введено эмбарго, но отказаться от российского газа в Европе технически непросто, а потому оптимальный инструмент – ограничить возможность использовать доходы от их продажи", – заявил он.

Данилюк считает, что нужно открыть специальный счет для этих целей.

"Должен быть создан специальный счет под наблюдением ООН, который может быть использован РФ в исключительно гуманитарных целях – на закупку продуктов питания, медикаментов и так далее. И ни при каких условиях этот счет и средства не могут быть использованы для закупок военных технологий или проведения каких-либо других расчетов", – заявил глава Центра оборонных реформ.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, газ, импорт, нефть, деньги, война России против Украины, Александр Данилюк (Спільна справа)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Я и так вижу, что ты не москаль". Беленюк рассказал, что с ним произошло на блокпосте в Киеве
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
"Мне кажется, что существует некий код". Холоденко рассказала, как "победить сатану духовно"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
Экс-супруга Шварценеггера восхитилась храбростью Украины и назвала Путина "сумасшедшим с кровью на руках"
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Разрушитель мифов" Хайнеман поддержал украинцев и послал на х…й русский военный корабль
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Свободный синий и энергичный желтый". Институт Pantone посвятил Украине два новых цвета
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера
"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны
"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица
Ребрик россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
Ребрик – россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (83438)
2
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (44309)
3
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (38008)
4
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". В РФ идет травля Галкина, поддержавшего Украину (32843)
5
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (15771)
6
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане? (14089)
7
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера (10696)
8
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица (8269)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS