Российские олигархи вывозят имущество в Дубай, а россияне массово улетают в Турцию – СМИ

За время войны в Украине в Дубай уже совершили рейсы олигархи из ближайшего окружения президента России. В частности, 24 февраля в Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Самолет вылетел из Москвы, сделал остановку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву самолет только 3 марта.
26 февраля перелет Москва – Дубай – Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева.
28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым, по данным источников "Украинской правды", пользуются братья Ротенберги.
Борт олигарха Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай. Впервые – 28 февраля. 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.
Этой ночью в Эмираты вылетел самолет министерства обороны Российской Федерации. 4 марта около полуночи с военного аэродрома Чкаловский в Московской области вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041, и утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.
Покидают Россию не только богатства олигархов, но и простые граждане. 4 марта "Украинская правда" проанализировала данные публичных радаров и обнаружила, что в последние дни значительно оживился трафик чартерных самолетов из России в Турцию. Некоторые самолеты в день совершали по несколько рейсов между городами.
В тот же день российская Ассоциация туроператоров заявила, что цены на туры в Турцию выросли на 80%. По данным аналитиков ассоциации, еще недавно отдых в Турции на двоих на 10 дней по системе "все включено" стоил в среднем 73 тыс. руб. Сейчас этот же отдых с вылетом в ближайшие дни обойдется уже в 127,6 тыс. И это при размещении в недорогих апартаментах, за четырех- и пятизвездочные отели просят от 177 тыс. до 290 тыс. руб.
5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом, отмечает "Интерфакс". Рекомендация касается авиакомпаний, имеющих зарегистрированные в реестрах других государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией.
Как отмечает агентство, почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом, в основном на Бермудских островах. Самолеты российского производства, в том числе Superjet 100, и до санкций летали в основном внутри РФ.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии по состоянию на 28 февраля стали 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.