Российские олигархи вывозят имущество в Дубай, а россияне массово улетают в Турцию – СМИ

За время войны в Украине в Дубай уже совершили рейсы олигархи из ближайшего окружения президента России. В частности, 24 февраля в Дубай прилетел борт Bombardier Global 7500 гендиректора корпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Самолет вылетел из Москвы, сделал остановку в Тель-Авиве и направился в Эмираты. Вернулся в Москву самолет только 3 марта.

26 февраля перелет Москва – Дубай – Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 зампредседателя правительства РФ Юрия Трутнева.

28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым, по данным источников "Украинской правды", пользуются братья Ротенберги.

Борт олигарха Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner за время войны уже дважды летал в Дубай. Впервые – 28 февраля. 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.

Этой ночью в Эмираты вылетел самолет министерства обороны Российской Федерации. 4 марта около полуночи с военного аэродрома Чкаловский в Московской области вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041, и утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.

Покидают Россию не только богатства олигархов, но и простые граждане. 4 марта "Украинская правда" проанализировала данные публичных радаров и обнаружила, что в последние дни значительно оживился трафик чартерных самолетов из России в Турцию. Некоторые самолеты в день совершали по несколько рейсов между городами.

В тот же день российская Ассоциация туроператоров заявила, что цены на туры в Турцию выросли на 80%. По данным аналитиков ассоциации, еще недавно отдых в Турции на двоих на 10 дней по системе "все включено" стоил в среднем 73 тыс. руб. Сейчас этот же отдых с вылетом в ближайшие дни обойдется уже в 127,6 тыс. И это при размещении в недорогих апартаментах, за четырех- и пятизвездочные отели просят от 177 тыс. до 290 тыс. руб.

5 марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта все международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом, отмечает "Интерфакс". Рекомендация касается авиакомпаний, имеющих зарегистрированные в реестрах других государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией.

Как отмечает агентство, почти вся гражданская авиатехника в парках российских авиакомпаний зарегистрирована за рубежом, в основном на Бермудских островах. Самолеты российского производства, в том числе Superjet 100, и до санкций летали в основном внутри РФ.