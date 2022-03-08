Энергетический гигант Shell объявил об отказе от российских нефти и газа

Shell объявила о поэтапном отказе от российских энергоносителей и выходе из всех проектов в РФ Фото: EPA

"Shell сегодня объявила о намерении поэтапно отказаться от участия во всех российских углеводородах, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ", – говорится в заявлении.

В качестве первого шага компания немедленно прекратит спотовые закупки российской сырой нефти и закроет станции техобслуживания, а также прекратит любые операции с авиационным топливом и смазочными материалами в России.

"Мы остро осознаем, что наше решение на прошлой неделе приобрести партию российской сырой нефти для переработки в такие продукты, как бензин и дизельное топливо, было неправильным. Мы сожалеем", – сказал генеральный директор Shell Бен ван Берден.

Компания обязалась как можно скорее "изменить цепочку поставок сырой нефти, чтобы отказаться от российских объемов". В то же время Shell подчеркивает, что это может занять недели "и привести к снижению пропускной способности на некоторых наших нефтеперерабатывающих заводах".

Из-за акта военной агрессии РФ против Украины Shell 28 февраля объявила о выходе из всех совместных проектов с российским "Газпромом", в том числе из проекта строительства трубопровода "Северный поток – 2". 4 марта стало известно, что компания закупила партию российской сырой нефти.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал это решение.

"Мне сказали, что Shell вчера тайно купила российскую нефть. Один вопрос к Shell: российская нефть не пахнет вам украинской кровью? Я призываю всех сознательных людей во всем мире потребовать от транснациональных компаний разорвать все деловые связи с Россией", – заявил Кулеба 5 марта.