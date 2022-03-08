"Если вы в Украину рыпнетесь, идите сразу сдаваться". Михалок обратился к белорусским военным

Михалок – белорусским военным: Ни х...я вы мне не братишки! Фото: brutto_nostra / Instagram

"Неуважаемые незащитники Родины. Никого вы не защитили. Без единого выстрела Путин привел свою орду в Беларусь. С Калинович, с Баранович, с моих Мачулищ родных стреляют ракетами по братской Украине", – сказал певец.

Михалок рассказал, что: в Чернигове под обстрел попала семья его невесты Алены. Музыкант добавил, что отец свидетельницы их грядущей свадьбы, Марины, умер от потери крови после того, как ему оторвало ноги.

"И все это х...ярят из Беларуси. Ни х...я вы мне не братишки!" – заявил он.

По словам Михалка, белорусские военные обязаны были встать на защиту Украины и не позволить ее обстреливать.

"Если вы сюда [в Украину] рыпнетесь, идите сразу сдаваться. И тогда вы сохраните свои никчемные жизни. Вернетесь потом и будете говорить, что просто выполняли приказ, ничего не могли сделать. Каждый мужчина делает свой выбор", – подчеркнул Михалок.

"Солдат вооруженных сил РФ и Республики Беларусь, если ты не желаешь совершать преступный приказ и убивать мирных граждан Украины, не желаешь быть убитым, ты можешь сдаться Вооруженным силам Украины. Безопасность гарантируется! Телефон для контактов: +38-099-547-65-20", – такой подписью музыкант сопроводил пост.