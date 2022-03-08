Бульвар Шоубиз
 
08 марта, 2022
 
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"Пою в метро с людьми". Могилевская рассказала, где прячется во время воздушной тревоги в Киеве

Могилевская о войне Росси против Украины: Мир способен это остановить
Могилевская о войне Росси против Украины: Мир способен это остановить
Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Украинская певица Наталья Могилевская, которая находится в Киеве, 8 марта в прямом эфире совместного информационного марафона "UAразом" на украинских телеканалах рассказала, что поет в метро вместе с людьми, которые спускаются туда во время воздушной тревоги. Об этом сообщила ТСН.

"Моя жизнь изменилась. У меня должен был быть концерт 8 марта. Я готовила даже два концерта в Киеве и огромный тур… Вместо этого я пою, но пою в метро с людьми. Они в панике и я в панике… Я даже не знаю, кто кого поддерживает больше – я или они меня. (...) Мы все не едим, все не спим, мы все, как проснулись 24 февраля, так и не засыпали больше. Это просто ужас, что происходит", – отметила певица.

Могилевская обратилась к Европе с призывом помочь остановить войну в Украине.

"Хочу сделать обращение к Европе, поблагодарить их за то, что они принимают наших людей, и за то, что помогают нам. Но, мне кажется, пора сделать серьезный, окончательный, конкретный шаг. Мир способен это остановить. И мы все смотрели, как восемь лет назад был забран Крым. И никто ничего не сделал! Мы не смогли ничего поделать. И поэтому выросла такая уверенность у этих людей, что они могут позволить происходящее – настоящую войну, настоящее горе. Это нужно срочно остановить. Я хочу попросить закрыть небо, я хочу попросить помочь нам", – сказала исполнительница.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

Теги: Россия, Украина, война, оккупация, агрессия, геноцид, концерт, оборона, вторжение, жертвы, война России против Украины, Наталья Могилевская, певица, бомба, погибшие
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