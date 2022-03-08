"Пою в метро с людьми". Могилевская рассказала, где прячется во время воздушной тревоги в Киеве

"Моя жизнь изменилась. У меня должен был быть концерт 8 марта. Я готовила даже два концерта в Киеве и огромный тур… Вместо этого я пою, но пою в метро с людьми. Они в панике и я в панике… Я даже не знаю, кто кого поддерживает больше – я или они меня. (...) Мы все не едим, все не спим, мы все, как проснулись 24 февраля, так и не засыпали больше. Это просто ужас, что происходит", – отметила певица.

Могилевская обратилась к Европе с призывом помочь остановить войну в Украине.

"Хочу сделать обращение к Европе, поблагодарить их за то, что они принимают наших людей, и за то, что помогают нам. Но, мне кажется, пора сделать серьезный, окончательный, конкретный шаг. Мир способен это остановить. И мы все смотрели, как восемь лет назад был забран Крым. И никто ничего не сделал! Мы не смогли ничего поделать. И поэтому выросла такая уверенность у этих людей, что они могут позволить происходящее – настоящую войну, настоящее горе. Это нужно срочно остановить. Я хочу попросить закрыть небо, я хочу попросить помочь нам", – сказала исполнительница.