Андре Тан сообщил, что его компания во время войны РФ против Украины будет шить бронежилеты

"Могли ли мы представить, что компания Andre Tan в 2022 году будет шить бронежилеты вместо платьев, флисовую одежду вместо юбок, нижнее мужское белье вместо изысканной женской одежды? Ответ очевиден. Однако мы гордимся, что сегодня делаем это! Мы гордимся нашей командой, которая под обстрелами шьет необходимую одежду для ВСУ и терробороны. Гордимся, что мы часть величественной истории, которая непременно закончится победой, нашей общей победой!" – написал он.

Тан сообщил, что его компания пошила более 1 тыс. флисовых кофт; более 1 тыс. флисовых штанов; более 2 тыс. нижнего белья; более 1 тыс. теплых жилетов; 500 спальных мешков.

"Сейчас все усилия бросаем на пошив бронежилетов. Поэтому очень необходима ткань! Очень нуждаемся во флисе! Его почти невозможно найти!" – объяснил дизайнер.

Он попросил помочь найти ткань и принять участие в сборе средств для ее закупки. Он оставил номер карты: 4441114444629099, Алексенко Александра.