Зеленский: Россия за последние 30 лет не потеряла столько авиатехники, как за эти 13 дней

Зеленский: Мы боремся уже тринадцатый день. Уничтожаем оккупантов везде, где можем Фото: president.gov.ua

"Мы боремся уже 13-й день. Уничтожаем оккупантов везде, где можем. Повсюду. Но есть небо. Сотни русских крылатых ракет. Сотни боевых самолетов оккупантов. Сотни вертолетов. Да, мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине", – отметил Зеленский.

Но, по словам президента, у РФ еще достаточно "машин для убийства" и "ракет для террора".

"Еще достаточно 500-килограммовых бомб. Чтобы скидывать их на Чернигов и Киев. Одессу и Харьков. Полтаву и Житомир. На десятки и десятки украинских городов. На миллионы и миллионы мирных людей", – добавил он.

Зеленский заявил, что Украина уже 13 дней слышит только обещания о том, что стране передадут самолеты для защиты.

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, в российском государстве... Но ответственность за это – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо от русских убийц", – сказал он.

Президент подчеркнул, что Украине жизненно необходимая боевая авиация и противоракетная оборона.