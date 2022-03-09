Бурба: С Крымом и Донбассом играть нельзя – это однозначно территория Украины

Бурба: Что имел в виду Зеленский, мы можем только догадываться. Он сказал свою позицию, пусть ее расшифрует Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Выход только один – нам нужны переговоры, нужно договариваться. А что такое переговоры? Переговоры – это не ультиматум. Это то, что должно устроить две стороны. Я уверен, что россияне не хотят договариваться. Я уверен, что специально выдвигают такие условия, на которые мы пойти не можем", – сказал Бурба.

Но в любом случае, продолжил он, Украина должна готовиться к таким переговорам, в том числе планировать общение с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я думаю, что окружение, которое возле него, не даст такой возможности, чтобы мы общались тет-а-тет, потому что оно должно держать его в вакууме, но переговоры нужны. Для того, чтобы в первую очередь сделать гуманитарный коридор. Это на первом месте. Это тактика. Что касается стратегии, уверен, у руководства нашего государства есть план. Я только хочу объяснить свою точку зрения. Мы не должны работать в форме ультиматумов. Россияне должны четко понимать: если мы равные на переговорах, то должны быть условия, выполнимые с двух сторон. Ультиматум нам не подходит. Думаю, следующий раунд переговоров после зеленых коридоров должен выходить на какую-то финишную прямую. Я хочу в это верить", – сказал Бурба.

Гордон напомнил, что Зеленский на днях сделал заявление о возможных компромиссах на переговорах по Крыму и Донбассу. "Возможно ли, на ваш взгляд, что Украина за то, чтобы Россия убралась вон с нашей территории, официально признает Крым, "ЛДНР" и примет нейтральный статус?" – спросил журналист.

"Что касается нейтрального статуса... Мы должны идти в НАТО, у нас это прописано [в Конституции], но нас берут в НАТО? Через сколько берут? Поэтому здесь можно играть... В каком плане? Чем мы сильнее, тем быстрее нас НАТО возьмет. Крым, Донбасс – с этим играть нельзя. Это однозначно территория Украины. Никаких намеков, что мы что-то признаем, что-то не признаем [быть не должно]. Мы четко знаем, и население знает, и политики должны ориентироваться: Крым, Луганская и Донецкая области – это территория Украины. Что имел в виду Зеленский, мы можем только догадываться. Он сказал свою позицию, пусть ее расшифрует. Но дискуссии могут быть только после объяснения президента, что он имел в виду", – подчеркнул бывший военный разведчик.

Принятие условий России – признание Крыма российским, отказ от оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и внеблоковый статус – "это убийство Украины", считает Бурба.

"Это предательство. На это идти нельзя", – сказал он.

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