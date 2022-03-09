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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бурба: С Крымом и Донбассом играть нельзя – это однозначно территория Украины

 
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Бурба: Что имел в виду Зеленский, мы можем только догадываться. Он сказал свою позицию, пусть ее расшифрует
Бурба: Что имел в виду Зеленский, мы можем только догадываться. Он сказал свою позицию, пусть ее расшифрует
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Чтобы война закончилась, Украина должна вести переговоры с Россией, но она не должна жертвовать своей территориальной целостностью и суверенитетом. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016–2020 годах Василий Бурба.

"Выход только один – нам нужны переговоры, нужно договариваться. А что такое переговоры? Переговоры – это не ультиматум. Это то, что должно устроить две стороны. Я уверен, что россияне не хотят договариваться. Я уверен, что специально выдвигают такие условия, на которые мы пойти не можем", – сказал Бурба.

Но в любом случае, продолжил он, Украина должна готовиться к таким переговорам, в том числе планировать общение с президентом РФ Владимиром Путиным. 

"Я думаю, что окружение, которое возле него, не даст такой возможности, чтобы мы общались тет-а-тет, потому что оно должно держать его в вакууме, но переговоры нужны. Для того, чтобы в первую очередь сделать гуманитарный коридор. Это на первом месте. Это тактика. Что касается стратегии, уверен, у руководства нашего государства есть план. Я только хочу объяснить свою точку зрения. Мы не должны работать в форме ультиматумов. Россияне должны четко понимать: если мы равные на переговорах, то должны быть условия, выполнимые с двух сторон. Ультиматум нам не подходит. Думаю, следующий раунд переговоров после зеленых коридоров должен выходить на какую-то финишную прямую. Я хочу в это верить", – сказал Бурба. 

Гордон напомнил, что Зеленский на днях сделал заявление о возможных компромиссах на переговорах по Крыму и Донбассу. "Возможно ли, на ваш взгляд, что Украина за то, чтобы Россия убралась вон с нашей территории, официально признает Крым, "ЛДНР" и примет нейтральный статус?" – спросил журналист. 

"Что касается нейтрального статуса... Мы должны идти в НАТО, у нас это прописано [в Конституции], но нас берут в НАТО? Через сколько берут? Поэтому здесь можно играть... В каком плане? Чем мы сильнее, тем быстрее нас НАТО возьмет. Крым, Донбасс – с этим играть нельзя. Это однозначно территория Украины. Никаких намеков, что мы что-то признаем, что-то не признаем [быть не должно]. Мы четко знаем, и население знает, и политики должны ориентироваться: Крым, Луганская и Донецкая области – это территория Украины. Что имел в виду Зеленский, мы можем только догадываться. Он сказал свою позицию, пусть ее расшифрует. Но дискуссии могут быть только после объяснения президента, что он имел в виду", – подчеркнул бывший военный разведчик. 

Принятие условий России – признание Крыма российским, отказ от оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и внеблоковый статус – "это убийство Украины", считает Бурба.

"Это предательство. На это идти нельзя",  – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 9 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Переговоры об урегулировании конфликта проходят в Беларуси, уже состоялось три раунда, последний – 7 марта. Украинскую сторону на них представляют министр обороны Алексей Резников, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Существенного прогресса на этих переговорах пока достичь не удалось, "есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров", сообщил Подоляк.

По данным главного расследователя Bellingcat Христо Грозева, на переговорах с Украиной Россия выдвигает три условия, среди них – назначение главой правительства нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, признание "ЛДНР" и отказ от Крыма, а также отказ от курса на вступление в НАТО. Источники Грозева сообщили, что Зеленский "сказал категорическое "нет". 

Путин отказывается от прямого разговора с Зеленским. 3 марта президент Украины обратился к российскому коллеге со словами: "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь за стол переговоров. Чего ты боишься?"

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, НАТО, Луганская область, Донецкая область, война, переговоры, вторжение, ультиматум, Владимир Зеленский, Василий Бурба
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