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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу

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Зеленский: Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматуму
Зеленский: Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматуму
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News, что в вопросе требований РФ по Донбассу и Крыму возможен компромисс. Текст интервью опубликован на сайте Офиса президента.

"Для меня важно, как будут жить там люди, желающие быть в составе Украины. Мне интересно, что думают видящие себя гражданами Российской Федерации. Однако мы должны обсуждать этот вопрос. Так же, как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым – это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Думаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало каких-либо революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и те, кто живет на тех территориях, и те, кто живет в Украине", – сказал Зеленский.

Но чтобы решить все эти вопросы, президенту России Владимиру Путину необходимо начать вести прямой диалог, отметил украинский президент.

"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматуму. Но мы можем дискутировать с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса", – добавил президент.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. 

21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. 

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Крым, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, война России против Украины
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