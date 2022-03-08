"Ваши сообщения приносят трофеи". СБУ призвала сообщать о передвижении российских оккупантов

"Ваши сообщения о перемещениях врага через официальный чат-бот каждый день приносят новые трофеи. В этот раз получили координаты вражеской техники с обозначением V в Киевской области. Их проверили и передали военным. Результат – на фото", – отметили в СБУ, опубликовав фотографию горящих российских грузовиков.

Служба безопасности призвала граждан продолжать информировать о перемещении вражеской техники и диверсионно-разведывательных групп.

"Просьба присылать данные четко и структурированно с максимально точными временем и геолокацией", – добавили в спецслужбе.