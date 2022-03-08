Зеленский: Украина должна иметь коллективный договор о безопасности со всеми соседями

Зеленский: Это будут гарантии не только Украине. Это будут гарантии и России, о которых она постоянно говорит Фото: .president.gov.ua

В частности, по мнению Зеленского, в этом договоре должны участвовать США, Франция, Германия, а также Турция.

"Это будут гарантии не только Украине. Это будут гарантии и России, о которых она постоянно говорит. Хотя я не знаю, от кого она защищается. Потому что Украина никогда ни на кого не нападала, а только вела оборонительные действия. Потому что защищает последнее, что у нас есть – семью и землю", – подчеркнул президент.