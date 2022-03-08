В победу над российскими оккупантами верят почти 78% украинцев – опрос

На вопрос "верите ли вы в победу Украины в войне с Россией" 77,8% ответили "да".

Не верят в победу 19,4% опрошенных. Еще 2,7% затруднились с ответом.

При этом 75,3% респондентов положительно ответили на вопрос, помогали ли они за последнюю неделю Вооруженным силам Украины, территориальной обороне и волонтерам.

Не помогали – 19,2%.

Еще 5,5% выбрали вариант ответа: "сложно ответить".

Скриншот: Institute of Cognitive Modeling / Facebook

Социологическое исследование проводилось с 4-го по 6 марта через мессенджеры. Опрошено 2 тыс. жителей подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.