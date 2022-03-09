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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бурба – странам Запада: Закройте небо, мы быстрее победу получим!

 
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Бурба: Надо обращаться к гражданам стран, потому что с политиками нам не так просто найти общий язык
Бурба: Надо обращаться к гражданам стран, потому что с политиками нам не так просто найти общий язык
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины в 2016–2020 годах Василий Бурба в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что Украина быстрее одержит победу над Россией, если над Украиной будет создана бесполетная зона.

"Наше руководство просит: "Ребята, смотрите, очень хорошо помогать и смотреть со стороны. Но каждый день их бомбы падают на мирных жителей. Умирают наши родители, бабушки, дедушки и дети, самое главное. Вы помогаете, спасибо, но мы просим сейчас только одного: закройте небо! Закройте небо, мы быстрее эту победу получим!" – сказал Бурба.

Он убежден, что западные страны "могут это сделать". При этом, по мнению бывшего руководителя военной разведки, более эффективно обращаться с призывом не к политикам, а к их избирателям, которые будут оказывать давление на политиков. 

"Я смотрю на выступления нашего президента, [другого] руководства нашей страны, [это в основномобращения к политикам... Надо уже обращаться, мне кажется, не к политикам. Надо обращаться к гражданам стран, потому что с политиками нам не так просто найти общий язык", – считает Бурба.

При этом он подчеркнул, что страны Запады предоставляют Украине очень большую помощь. Вначале они делились разведывательной информацией о подготовке вторжения, потом начали предоставлять вооружение. 

"Мы очень благодарны им за это. Конечно, есть вопросы о скорости принятия решения. В первый день [вторжения] мы не так сильно получали от стран НАТО", – сказал бывший военный разведчик.

Он сообщил, что поставки вооружения в Украину продолжаются "в большом количестве" и в связи с этим призвал российских военнослужащих не принимать участия в боевых действиях на территории Украины

"Ребята, перестаньте, бросайте оружие, уходите! Убегайте через Чернигов, через Чернобыль, убегайте в Беларусь и Россию. Потому что мы тогда вас не спасем", – сказал Бурба. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

После массированных авиаобстрелов украинских городов российскими военнослужащими Украина призвала западных союзников закрыть небо над страной. 4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО, в ней принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он призвал Североатлантический альянс "действовать сейчас". "Не дайте Путину превратить Украину в Сирию", – обратился он к членам НАТО. 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи сказал, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны. "Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", – сказал Столтенберг. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен

Зеленский раскритиковал решение Альянса и назвал состоявшийся саммит "слабым" и "растерянным". "Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один. Все разведки стран НАТО прекрасно знают о планах врага. Они также подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление... Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно принял решение не закрывать небо над Украиной!" – возмутился Зеленский. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, НАТО, война, разведка, агрессия, воздушное пространство, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, Василий Бурба
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