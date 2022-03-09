Бурба – странам Запада: Закройте небо, мы быстрее победу получим!

Бурба: Надо обращаться к гражданам стран, потому что с политиками нам не так просто найти общий язык Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Наше руководство просит: "Ребята, смотрите, очень хорошо помогать и смотреть со стороны. Но каждый день их бомбы падают на мирных жителей. Умирают наши родители, бабушки, дедушки и дети, самое главное. Вы помогаете, спасибо, но мы просим сейчас только одного: закройте небо! Закройте небо, мы быстрее эту победу получим!" – сказал Бурба.

Он убежден, что западные страны "могут это сделать". При этом, по мнению бывшего руководителя военной разведки, более эффективно обращаться с призывом не к политикам, а к их избирателям, которые будут оказывать давление на политиков.

"Я смотрю на выступления нашего президента, [другого] руководства нашей страны, [это в основном] обращения к политикам... Надо уже обращаться, мне кажется, не к политикам. Надо обращаться к гражданам стран, потому что с политиками нам не так просто найти общий язык", – считает Бурба.

При этом он подчеркнул, что страны Запады предоставляют Украине очень большую помощь. Вначале они делились разведывательной информацией о подготовке вторжения, потом начали предоставлять вооружение.

"Мы очень благодарны им за это. Конечно, есть вопросы о скорости принятия решения. В первый день [вторжения] мы не так сильно получали от стран НАТО", – сказал бывший военный разведчик.

Он сообщил, что поставки вооружения в Украину продолжаются "в большом количестве" и в связи с этим призвал российских военнослужащих не принимать участия в боевых действиях на территории Украины.

"Ребята, перестаньте, бросайте оружие, уходите! Убегайте через Чернигов, через Чернобыль, убегайте в Беларусь и Россию. Потому что мы тогда вас не спасем", – сказал Бурба.

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