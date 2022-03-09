Бучанский горсовет сообщил об эвакуации из Бучи и Ворзеля 9 марта

"Сообщите друзьям и соседям! Сегодня будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева. Только женщины и дети. Начало 10.40–11.00" – говорится в сообщении.

Автобусы в Буче будут ожидать перед помещением Бучанского городского совета, а в Ворзеле – на улице Курортной, 25 (район железнодорожной станции).

"Передвигайтесь в пункты сбора пешком. С собой берите только необходимые вещи!" – сообщили в горсовете.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге сообщила, что согласованы гуманитарные коридоры из Ворзеля, Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля в Киев, трансляцию вел канал "Украина 24".

Верещук подчеркнула, что военные обязуются прекратить огонь на этих направлениях с 9.00 по 21.00 9 марта.