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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бучанский горсовет сообщил об эвакуации из Бучи и Ворзеля 9 марта

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Жителей Бучи планируют эвакуировать сегодня
Жителей Бучи планируют эвакуировать сегодня
Фото: EPA

Горсовет Бучи Киевской области объявил об эвакуации мирного населения в среду, 9 марта. Об этом пресс-служба горсовета сообщила в Facebook.

"Сообщите друзьям и соседям! Сегодня будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева. Только женщины и дети.  Начало 10.40–11.00" – говорится в сообщении.

Автобусы в Буче будут ожидать перед помещением Бучанского городского совета, а в Ворзеле – на улице Курортной, 25 (район железнодорожной станции).

"Передвигайтесь в пункты сбора пешком. С собой берите только необходимые вещи!" – сообщили в горсовете.

https://www.facebook.com/bucharada.gov.ua/posts/1824777891061940

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге сообщила, что согласованы гуманитарные коридоры из Ворзеля, Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля в Киев, трансляцию вел канал "Украина 24".

Верещук подчеркнула, что военные обязуются прекратить огонь на этих направлениях с 9.00 по 21.00 9 марта.

Теги: Киев, Киевская область, эвакуация, Ирина Верещук, Буча, война России против Украины, Ворзель
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