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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Министерство инфраструктуры запустило рейсы из Измаила в румынский порт Тульча

Отправление будет проходить от причалов морского вокзала города Измаил дважды в день
Отправление будет проходить от причалов морского вокзала города Измаил дважды в день
Фото: ports.ua

С 9 марта 2022 года украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина) – Тульча (Румыния). Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что отправление будет проходить от причалов морского вокзала города Измаил дважды в день – в 8.00 и 14.00. Прибытие в Румынию, соответственно, в 10.30 и 15.30.

Контекст:

Менее 49% граждан Украины после начала массового вторжения России остались жить в населенном пункте, где жили до того. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте Центром "Социальный мониторинг" совместно с Institute of Cognitive Modeling и агентством "Первая рейтинговая система".  28,9% опрошенных ответили, что живут в области, где жили до войны, но в другом населенном пункте. 11,1% респондентов сообщили, что находятся в другой области Украины, а 2,7% – что они за границей. Другие варианты ответов озвучили 1,3% участников опроса, еще 6,9% затруднились с ответом. Социологическое исследование проводилось с 4-го по 6 марта через мессенджеры. Опрошено 2 тыс. жителей подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

8 марта Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что из Украины после начала массового вторжения российских войск выехали 2 млн человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркивал, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Практически все выехавшие из страны – женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий, Украина запретила выезд на время военного положения вечером 24 февраля. 

Теги: Украина, Румыния, граница, Министерство инфраструктуры, эвакуация, война России против Украины, перевозки, пассажиры
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