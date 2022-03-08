После начала войны с Россией не сменила место жительства только половина украинцев – опрос

Из Украины с начала войны выехало около 2 млн человек Фото: ЕРА

28,9% опрошенных ответили, что живут в области, где жили до войны, но в другом населенном пункте.

11,1% респондентов сообщили, что находятся в другой области Украины, а 2,7% – что они за границей.

Другие варианты ответов озвучили 1,3% участников опроса, еще 6,9% затруднились с ответом.

Скриншот: Institute of Cognitive Modeling / Facebook

Социологическое исследование проводилось с 4-го по 6 марта через мессенджеры. Опрошено 2 тыс. жителей подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

8 марта Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что из Украины после начала массового вторжения российских войск выехали 2 млн человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркивал, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Практически все выехавшие из страны – женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий, Украина запретила выезд на время военного положения вечером 24 февраля.