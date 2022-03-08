Российские оккупанты разрушили приемное отделение горбольницы Изюма – заммэра

"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов, как могли", – написал Мацокин.

В опубликованном видео он отметил, что приемное отделение было построено полгода назад, в самой больнице было установлено современное оборудование, кислородные станции, томограф.