Украинцам из областей, где ведутся боевые действия, выплатят 6500 грн – Федоров

"6500 грн могут получить украинцы в рамках "єПідтримки" уже с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы были сняты", – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что помощь смогут получить наемные работники, за которых уплачивается единый социальный взнос и предприниматели, зарегистрированные как ФЛП всех групп.

"Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны", – подчеркнул министр.

Чтобы получить выплату, нужно авторизоваться в "Дії", выбрать услугу "єПідтримка", нажать "Получить помощь" и ожидать зачисления средств.