Закарпатье приняло более полумиллиона вынужденных переселенцев – глава области

"Никто не остался на улице, каждого накормили, обогрели, оказали медицинскую и психологическую помощь, гарантировали безопасность", – подчеркнул Микита.

Он добавил, что сейчас все имеющиеся площадки в области используются для помощи переселенцам.

"Эффективное управление на всех уровнях, титанический труд тысяч людей по всей области обеспечивает выполнение заданий, которые перед нами поставили сегодня государство и обстоятельства. Спасибо каждому за личный и коллективный вклад в этот огромный труд", – написал глава Закарпатья.