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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Закарпатье приняло более полумиллиона вынужденных переселенцев – глава области

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Все имеющиеся площадки в области используются для помощи переселенцам.
Все имеющиеся площадки в области используются для помощи переселенцам.
Фото: Віктор Микита / Закарпатська ОДА (ОВА) / Telegram

На Закарпатье прибыли более полумиллиона вынужденных переселенцев, спасаясь от войны и оккупантов, сообщил глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита в своем Telegram. По его словам, часть переселенцев отправилась в страны Европы, а другие получили убежище на территории области.

"Никто не остался на улице, каждого накормили, обогрели, оказали медицинскую и психологическую помощь, гарантировали безопасность", – подчеркнул Микита.

Он добавил, что сейчас все имеющиеся площадки в области используются для помощи переселенцам.

"Эффективное управление на всех уровнях, титанический труд тысяч людей по всей области обеспечивает выполнение заданий, которые перед нами поставили сегодня государство и обстоятельства. Спасибо каждому за личный и коллективный вклад в этот огромный труд", – написал глава Закарпатья.

Контекст:

Число людей, вынужденно покинувших Украину из-за полномасштабного вторжения РФ, достигло 2 млн. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркивал, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны. Практически все выехавшие из страны – женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий, Украина запретила выезд на время военного положения вечером 24 февраля. 

Вынужденные переселенцы останавливаются и в городах запада и центра Украины. Львов принял 200 тыс. беженцев, сейчас город находится на грани своих возможностей, отмечал городской голова.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 48 самолетов, 80 вертолетов, три судна, семь беспилотников и другую технику.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Закарпатье, беженцы, переселенцы, война России против Украины, Виктор Микита
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