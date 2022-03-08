Из Украины с начала полномасштабной войны выехали 2 млн человек – ООН

"2 млн человек сбежали из Украины за 12 дней", – говорится в сообщении.

2 million people



have fled



Ukraine



in 12 days



* https://t.co/7UtHYaD2Mi pic.twitter.com/Jgvl2JBFa8 — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 8, 2022

На сайте UNHCR уточняется, что число беженцев с 24 февраля достигло 2 011 312. Отдельно управление отмечает 96 тыс. человек, которые были перемещены в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской областей в период с 18-го по 23 февраля.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркивал, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Практически все выехавшие из страны – женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий, Украина запретила выезд на время военного положения вечером 24 февраля.