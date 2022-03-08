Из Украины с начала полномасштабной войны выехали 2 млн человек – ООН

"2 млн человек сбежали из Украины за 12 дней", – говорится в сообщении.
2 million people— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) March 8, 2022
have fled
Ukraine
in 12 days
* https://t.co/7UtHYaD2Mi pic.twitter.com/Jgvl2JBFa8
На сайте UNHCR уточняется, что число беженцев с 24 февраля достигло 2 011 312. Отдельно управление отмечает 96 тыс. человек, которые были перемещены в Российскую Федерацию из Донецкой и Луганской областей в период с 18-го по 23 февраля.
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркивал, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.
Практически все выехавшие из страны – женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий, Украина запретила выезд на время военного положения вечером 24 февраля.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 48 самолетов, 80 вертолетов, три судна, семь беспилотников и другую технику.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.