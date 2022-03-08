Всемирный банк одобрил выделение Украине более $700 млн

Учреждение утвердило программу под названием "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации" или "Свободная Украина" размером $489 млн (из них $350 – дополнительный кредит, а $139 млн – гарантии Нидерландов и Швеции). Дополнительно Всемирный банк выделит Украине $134 млн в качестве безвозмездного финансирования (это гранты от Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии) и $100 млн в качестве параллельного финансирования (эти деньги предоставила Япония).

"Быстрая передача этих средств поможет украинскому правительству предоставлять критически важные услуги своему народу, включая выплату зарплат работникам больниц, пенсий и реализацию социальных программ для уязвимых слоев населения", – сказано в заявлении банка.

Представитель Всемирного банка сообщил Reuters, что средства будут переведены правительству Украины в ближайшие несколько дней.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что учреждение хочет поддержать Украину и ее народ в условиях насилия и серьезных потрясений, вызванных российским вторжением.

"Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь справиться с далеко идущими человеческими и экономическими последствиями этого кризиса", – сказал он.

В релизе сказано, что Всемирный банка готовит пакет поддержки для Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, а также дополнительную поддержку соседних стран, принимающих украинских беженцев.

Во Всемирном банке напомнили, что с 1992 года, когда Украина присоединилась к организации, банк выделил ей $14 млрд в рамках примерно 90 проектов и программ.

Выделить Украине дополнительную поддержку обещал и Международный валютный фонд. Кроме того, в МВФ напомнили, что Фонд продолжает работать над программой stand-by, в рамках которой до конца июня Украине доступно еще $2,2 млрд.