Всемирный банк одобрил выделение Украине более $700 млн

Учреждение утвердило программу под названием "Финансирование восстановления Украины после экономической чрезвычайной ситуации" или "Свободная Украина" размером $489 млн (из них $350 – дополнительный кредит, а $139 млн – гарантии Нидерландов и Швеции). Дополнительно Всемирный банк выделит Украине $134 млн в качестве безвозмездного финансирования (это гранты от Великобритании, Дании, Латвии, Литвы и Исландии) и $100 млн в качестве параллельного финансирования (эти деньги предоставила Япония).
"Быстрая передача этих средств поможет украинскому правительству предоставлять критически важные услуги своему народу, включая выплату зарплат работникам больниц, пенсий и реализацию социальных программ для уязвимых слоев населения", – сказано в заявлении банка.
Представитель Всемирного банка сообщил Reuters, что средства будут переведены правительству Украины в ближайшие несколько дней.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что учреждение хочет поддержать Украину и ее народ в условиях насилия и серьезных потрясений, вызванных российским вторжением.
"Группа Всемирного банка поддерживает народ Украины. Это первый из многих шагов, которые мы предпринимаем, чтобы помочь справиться с далеко идущими человеческими и экономическими последствиями этого кризиса", – сказал он.
В релизе сказано, что Всемирный банка готовит пакет поддержки для Украины на сумму $3 млрд в ближайшие месяцы, а также дополнительную поддержку соседних стран, принимающих украинских беженцев.
Во Всемирном банке напомнили, что с 1992 года, когда Украина присоединилась к организации, банк выделил ей $14 млрд в рамках примерно 90 проектов и программ.
Выделить Украине дополнительную поддержку обещал и Международный валютный фонд. Кроме того, в МВФ напомнили, что Фонд продолжает работать над программой stand-by, в рамках которой до конца июня Украине доступно еще $2,2 млрд.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.