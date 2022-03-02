МВФ рассмотрит запрос о финансировании Украины на следующей неделе, Всемирный банк готов выделить $3 млрд

"Наши институты работают вместе, чтобы поддержать Украину на финансовых и политических фронтах, и срочно увеличивают эту поддержку. МВФ отвечает на просьбу Украины о чрезвычайном финансировании через инструмент быстрого финансирования, который наш совет может рассмотреть уже на следующей неделе", – подчеркивается в заявлении, подписанном директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и главой ВБ Дэвидом Малпассом.

Кроме того, МВФ продолжает работать над программой stand-by, в рамках которой до конца июня Украине доступно еще $2,2 млрд.

"Всемирный банк готовит пакет поддержки в размере $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с операции по быстрой бюджетной поддержке на сумму не менее $350 млн, которая будет представлена совету на утверждение на этой неделе, а затем $200 млн в виде быстрой поддержки в области здравоохранения и образования. Этот пакет будет включать мобилизацию финансирования от нескольких партнеров по развитию, и мы приветствуем уже объявленную поддержку со стороны многих двусторонних партнеров", – добавили Георгиева и Малпасс.

Также МВФ и Всемирный банк "работают вместе над оценкой экономических и финансовых последствий конфликта и потока беженцев для других стран региона и мира".

"Мы готовы предоставить расширенную политическую, техническую и финансовую поддержку соседним странам по мере необходимости", – сказано в заявлении.