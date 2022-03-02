МВФ рассмотрит запрос о финансировании Украины на следующей неделе, Всемирный банк готов выделить $3 млрд

"Наши институты работают вместе, чтобы поддержать Украину на финансовых и политических фронтах, и срочно увеличивают эту поддержку. МВФ отвечает на просьбу Украины о чрезвычайном финансировании через инструмент быстрого финансирования, который наш совет может рассмотреть уже на следующей неделе", – подчеркивается в заявлении, подписанном директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой и главой ВБ Дэвидом Малпассом.
Кроме того, МВФ продолжает работать над программой stand-by, в рамках которой до конца июня Украине доступно еще $2,2 млрд.
"Всемирный банк готовит пакет поддержки в размере $3 млрд в ближайшие месяцы, начиная с операции по быстрой бюджетной поддержке на сумму не менее $350 млн, которая будет представлена совету на утверждение на этой неделе, а затем $200 млн в виде быстрой поддержки в области здравоохранения и образования. Этот пакет будет включать мобилизацию финансирования от нескольких партнеров по развитию, и мы приветствуем уже объявленную поддержку со стороны многих двусторонних партнеров", – добавили Георгиева и Малпасс.
Также МВФ и Всемирный банк "работают вместе над оценкой экономических и финансовых последствий конфликта и потока беженцев для других стран региона и мира".
"Мы готовы предоставить расширенную политическую, техническую и финансовую поддержку соседним странам по мере необходимости", – сказано в заявлении.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Минобороны Украины на 1 марта, общие потери российских оккупантов составили 5,7 тыс. человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.