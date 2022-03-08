Зеленский: Объявление "денацификации" – это чистый нацизм, это уничтожение украинской нации

"Это много раз было в истории и всегда кончалось очень плохо. Но кончалось для некоторых государств так, что им потом было стыдно за то, что они начинали очищение мира от той или иной нации. А некоторым государствам было стыдно за то, что на этом страшном, кровавом пути они не вступились и не защитили другую нацию", – отметил он.

Президент подчеркнул, что объявление "денацификации" – это чистый нацизм и уничтожение украинской нации.

"То же было в 40-х годах – нацистская Германия вела денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире это может быть. Что человек, объявляющий "денацификацию", может получить за это какую-либо поддержку. Это и есть преступление против народа. Потому что сказать "денацификация", а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа", – подчеркнул глава государства.