В Николаев зашло подкрепление. Глава ОВА заявил о подготовке к наступлению на российских оккупантов

"Этой ночью было мало обстрелов. Знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой. Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта", – подчеркнул Ким.

Он также отметил, что 8 марта 1944 года началось освобождение Николаевской области от фашистов.