"30 вертолетов, очень много личного состава". Глава Николаевской военной администрации рассказал об уничтожении базы оккупантов

"Удалось уничтожить порядка 245 единиц техники противника, а также личный состав, огромные объемы топлива. Это была стратегическая база оккупантов", – говорится в сообщении.

Ким поблагодарил Херсон за помощь, в том числе за присланные видео.

"Мы уничтожили около 30 вертолетов, очень много личного состава… Много бензовозов, много БТР, благодаря друзьям, которые подсвечивали эти объекты. Основная масса уничтоженной техники за эти два дня – прямо на аэродроме и на базе, которая была рядом", – сказал чиновник.

Он отметил, что, в частности, 3 марта украинские защитники целый день "гонялись" за колоннами врагов.

"Одна колонна – из села Пески, вторая – недалеко от Баштанки. Сейчас там ими занимаются охотники. Хороший день, хорошо отработали. У нас потерь ноль, слава богу. А вот у оккупантов – много", – заявил Ким.