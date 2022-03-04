"30 вертолетов, очень много личного состава". Глава Николаевской военной администрации рассказал об уничтожении базы оккупантов

"Удалось уничтожить порядка 245 единиц техники противника, а также личный состав, огромные объемы топлива. Это была стратегическая база оккупантов", – говорится в сообщении.
Ким поблагодарил Херсон за помощь, в том числе за присланные видео.
"Мы уничтожили около 30 вертолетов, очень много личного состава… Много бензовозов, много БТР, благодаря друзьям, которые подсвечивали эти объекты. Основная масса уничтоженной техники за эти два дня – прямо на аэродроме и на базе, которая была рядом", – сказал чиновник.
Он отметил, что, в частности, 3 марта украинские защитники целый день "гонялись" за колоннами врагов.
"Одна колонна – из села Пески, вторая – недалеко от Баштанки. Сейчас там ими занимаются охотники. Хороший день, хорошо отработали. У нас потерь ноль, слава богу. А вот у оккупантов – много", – заявил Ким.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
В первый день вторжения оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал.
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, потери оккупантов по состоянию на 2 марта составили около 9000 человек. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по данным министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
Президент Украины сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство западных стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.