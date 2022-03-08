Правительство упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет

Решение было принято для налаживания международной логистики и касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта Фото: depositphotos.com

В частности, в решении Кабмина говорится о бронировании водителей, осуществляющих:

международные грузовые перевозки;

перевозки для нужд Вооруженных сил Украины;

перевозки медицинских грузов;

перевозки грузов гуманитарной помощи.

Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях:

или в Министерство инфраструктуры Украины,

или в областную, Киевскую городскую военную администрацию.

Информацию о принятом решении о бронировании поданных лиц Мининфраструктуры или областные и Киевская городская военные администрации направляют в администрацию Государственной пограничной службы для учета граждан при выезде и въезде в Украину.

Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном с использованием электронного кабинета перевозчика системы "Шлях" (электронный сервис "Заявка на пересечение 18–60").

Министерство инфраструктуры обязуется оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.

"Обращаем внимание, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике", – отметили в МИУ.

По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию ежедневно с 8.00 до 17.00:

+38 044 334 43 04.

Обращения в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: [email protected]

Письмо должно быть в формате pdf и word, с указанием следующей информации: