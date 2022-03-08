Правительство упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет

В частности, в решении Кабмина говорится о бронировании водителей, осуществляющих:
Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях:
Информацию о принятом решении о бронировании поданных лиц Мининфраструктуры или областные и Киевская городская военные администрации направляют в администрацию Государственной пограничной службы для учета граждан при выезде и въезде в Украину.
Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном с использованием электронного кабинета перевозчика системы "Шлях" (электронный сервис "Заявка на пересечение 18–60").
Министерство инфраструктуры обязуется оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.
"Обращаем внимание, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике", – отметили в МИУ.
По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию ежедневно с 8.00 до 17.00:
+38 044 334 43 04.
Обращения в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: [email protected]
Письмо должно быть в формате pdf и word, с указанием следующей информации:
24 февраля президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Она предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов. Мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет в связи с военным положением временно ограничен выезд из страны.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 48 самолетов, 80 вертолетов, три судна, семь беспилотников и другую технику.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.