На базе завода "Еврокар" (Skoda) открылся логистический гуманитарный хаб для доставки грузов – Мининфраструктуры

"Власти Закарпатской области совместно с "Укрзалізницею" организуют ритмичную и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы на наиболее пострадавшие территории страны – в Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу", – говорится в сообщении МИУ.

Локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов – европейского образца и украинского. Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков.

Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и так далее), спальные мешки и карематы.

МИУ просит предоставлять грузы целыми упаковками, лучше на поддонах.

Контактный телефон: +380-50-96-12-607.

"Еврокар" – официальный производитель авто Skoda в Украине, это один из крупнейших производителей легковых автомобилей в Украине, расположенный в пгт Соломоново, расстояние от границы с Венгрией – 1,5 км, со Словакией – 2 км. Вместе с индустриальным парком "Соломоново" предприятие составляет Закарпатский автомобильный кластер.