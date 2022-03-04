На базе завода "Еврокар" (Skoda) открылся логистический гуманитарный хаб для доставки грузов – Мининфраструктуры

"Власти Закарпатской области совместно с "Укрзалізницею" организуют ритмичную и бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы на наиболее пострадавшие территории страны – в Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу", – говорится в сообщении МИУ.
Локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов – европейского образца и украинского. Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков.
Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и так далее), спальные мешки и карематы.
МИУ просит предоставлять грузы целыми упаковками, лучше на поддонах.
Контактный телефон: +380-50-96-12-607.
"Еврокар" – официальный производитель авто Skoda в Украине, это один из крупнейших производителей легковых автомобилей в Украине, расположенный в пгт Соломоново, расстояние от границы с Венгрией – 1,5 км, со Словакией – 2 км. Вместе с индустриальным парком "Соломоново" предприятие составляет Закарпатский автомобильный кластер.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали сотни мирных жителей, ранения получили тысячи человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
4 марта в Минобороны Украины сообщили о об общих потерях российских войск в более чем 10 тыс. человек, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.