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Глава минобороны Турции в беседе с Шойгу заявил о важности срочного прекращения огня в Украине

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Акар (на фото) 8 марта поговорил с Шойгу об Украине
Акар (на фото) 8 марта поговорил с Шойгу об Украине
Фото: T.C. Millî Savunma Bakanlığı / Facebook

Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу 8 марта заявил о срочной необходимости введения режима прекращения огня в Украине. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Турции.

Анкара надеется, что диалог между РФ и Украиной "приблизит мир и безопасность в регионе, внесет вклад в улучшение гуманитарной ситуации и в конечном итоге обеспечит долгосрочное урегулирование разногласий".

"Важно как можно скорее объявить о прекращении огня на территории Украины для мира и стабильности, без дальнейших человеческих жертв. Радуют усилия по открытию гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей", – говорится в сообщении минобороны Турции по итогам переговоров Акара и Шойгу.

7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал трехстороннюю встречу глав МИД Турции, Украины и России 10 марта в Анталье.

Чавушоглу выразил надежду на "вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе". Абсолютный приоритет – прекращение военных действий, подчеркнул Чавушоглу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам с главой МИД России Сергеем Лавровым, если тот прилетит в Турцию.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам в Украине. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 4.00 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранены 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах от рук российских солдат. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 средств противовоздушной обороны, 48 самолетов, 80 вертолетов, 474 единицы автомобильной техники, три судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и семь беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Путин отказывается от прямого разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. 3 марта президент Украины обратился к российскому коллеге со словами: "Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь за стол переговоров. Чего ты боишься?"

Переговоры об урегулировании конфликта проходят в Беларуси, уже прошло три раунда, последний – 7 марта. Украинскую сторону на них представляют министр обороны Алексей Резников, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Существенного прогресса на этих переговорах пока достичь не удалось, "есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров", сообщил Подоляк.

Теги: Россия, Украина, Турция, Сергей Шойгу, переговоры, агрессия, эвакуация, гуманитарный коридор, вторжение, жертвы, прекращение огня, минобороны РФ, удары, население, Хулуси Акар, войска
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