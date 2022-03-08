Глава минобороны Турции в беседе с Шойгу заявил о важности срочного прекращения огня в Украине

Анкара надеется, что диалог между РФ и Украиной "приблизит мир и безопасность в регионе, внесет вклад в улучшение гуманитарной ситуации и в конечном итоге обеспечит долгосрочное урегулирование разногласий".

"Важно как можно скорее объявить о прекращении огня на территории Украины для мира и стабильности, без дальнейших человеческих жертв. Радуют усилия по открытию гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей", – говорится в сообщении минобороны Турции по итогам переговоров Акара и Шойгу.

7 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал трехстороннюю встречу глав МИД Турции, Украины и России 10 марта в Анталье.

Чавушоглу выразил надежду на "вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе". Абсолютный приоритет – прекращение военных действий, подчеркнул Чавушоглу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам с главой МИД России Сергеем Лавровым, если тот прилетит в Турцию.