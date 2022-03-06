Эрдоган провел разговор с Путиным, обсуждали войну РФ против Украины

В ходе разговора, в частности, обсуждалась война РФ против Украины и "давалась оценка турецко-российским отношениям".

Эрдоган заявил, что Турция готова способствовать поиску мирного решения. Он подчеркнул важность принятия срочных мер для обеспечения прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и подписания мирного соглашения.

По словам президента Турции, срочное всеобщее прекращение огня "не только уменьшит гуманитарные проблемы в регионе, но и даст возможность найти политическое решение".

"Давайте вместе проложим путь к миру", – добавил он.

По словам Эрдогана, он также находится в контакте с украинской стороной.