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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Сум эвакуировали около 5000 человек, в том числе иностранных студентов

Из Сум эвакуировали беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью и иностранных студентов
Из Сум эвакуировали беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью и иностранных студентов 
Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО / Telegram

8 марта прошла успешная эвакуация гражданского населения из Сум, которые обстреливают оккупационные войска, в Полтаву, сообщил ночью 9 марта в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Как рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, гуманитарный коридор был официально согласован министерством обороны России в письме Международному комитету Красного Креста. 

Она уточнила, что для эвакуации людей был согласован один маршрут: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава, никакие другие маршруты не согласовывались. 

"Оба этапа эвакуации из Сум завершились успешно. Около 5000 человек и более 1000 частных автомобилей уже в безопасности", – написал Тимошенко после 3.00. 

Перед этим он рассказал, что на на первом этапе из Сум выехала колонна из 22 автобусов. Среди пассажиров в том числе было 1100 иностранных студентов. Во второй колонне было 39 автобусов, она выехала позже. 

"По желанию люди смогут остаться в Полтаве или продолжить эвакуацию во Львов. Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта", – написал Тимошенко. 

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram, что эвакуация прошла "с препятствиями", однако без потерь среди гражданского населения.

"Выезд из города и движение колонн останавливали трижды. Один раз – когда колонна вражеской техники проходила мимо въезда в Сумы и звучали "выстрелы прикрытия" от врага – выезжать было опасно. К счастью, никто не пострадал. Два других раза – когда колонна вражеской техники проходила мимо заезда в город", – рассказал он. 

Живицкий сообщил, что в первую очередь из города вывозили беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью и иностранных студентов. Он уточнил, что часть иностранных студентов остается в городе.

"Почему не предупредили заранее? Потому что эвакуация – это результат переговоров. Они продолжаются на межгосударственном уровне уже неделю. И всю неделю мы говорим об этом", – написал глава ОВА. 

В другом сообщении он добавил, что власти работают над тем, чтобы это был не последний гуманитарный коридор из города, и призвал следить за официальными объявлениями. 

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин уточнил, что из Полтавы эвакуированные граждане в основном поехали по железной дороге на запад Украины.

"Тем, кто захотел остаться, представим убежище", – написал он. 

Это первая успешная эвакуация, которую удалось провести с начала вторжения РФ в Украину. В предыдущие дни выезд мирных жителей по гуманитарным коридорам (в частности, из Мариуполя) неоднократно срывался из-за продолжающихся обстрелов. 

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). По оценке ООН на 7 марта, в Украине уже погибло не менее 406 человек, а 801 получил ранения. Известно, что среди погибших – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 7 марта составили более 11 тыс. человек, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

Сумская область – один из регионов, где идут активные боевые действия. На сегодняшний день оккупанты контролируют один город в Сумской области – Тростянец

В Генеральном штабе ВСУ считают,  что противник планирует штурмовать Сумы. В этом, по данным украинской стороны, будут участвовать российские военнослужащие, которые сейчас сконцентрированы на северском и слобожанском направлениях. В результате авиаудара по жилому сектору города Сумы 7 марта, по предварительным данным, погибло девять человек, в том числе два ребенка

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Сумы, эвакуация, война России против Украины
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