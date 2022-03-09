Из Сум эвакуировали около 5000 человек, в том числе иностранных студентов

Из Сум эвакуировали беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью и иностранных студентов Фото: КИРИЛО ТИМОШЕНКО / Telegram

Как рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, гуманитарный коридор был официально согласован министерством обороны России в письме Международному комитету Красного Креста.

Она уточнила, что для эвакуации людей был согласован один маршрут: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава, никакие другие маршруты не согласовывались.

"Оба этапа эвакуации из Сум завершились успешно. Около 5000 человек и более 1000 частных автомобилей уже в безопасности", – написал Тимошенко после 3.00.

Перед этим он рассказал, что на на первом этапе из Сум выехала колонна из 22 автобусов. Среди пассажиров в том числе было 1100 иностранных студентов. Во второй колонне было 39 автобусов, она выехала позже.

"По желанию люди смогут остаться в Полтаве или продолжить эвакуацию во Львов. Гуманитарным коридором также воспользовались водители гражданского автотранспорта", – написал Тимошенко.

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий сообщил в Telegram, что эвакуация прошла "с препятствиями", однако без потерь среди гражданского населения.

"Выезд из города и движение колонн останавливали трижды. Один раз – когда колонна вражеской техники проходила мимо въезда в Сумы и звучали "выстрелы прикрытия" от врага – выезжать было опасно. К счастью, никто не пострадал. Два других раза – когда колонна вражеской техники проходила мимо заезда в город", – рассказал он.

Живицкий сообщил, что в первую очередь из города вывозили беременных женщин, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью и иностранных студентов. Он уточнил, что часть иностранных студентов остается в городе.

"Почему не предупредили заранее? Потому что эвакуация – это результат переговоров. Они продолжаются на межгосударственном уровне уже неделю. И всю неделю мы говорим об этом", – написал глава ОВА.

В другом сообщении он добавил, что власти работают над тем, чтобы это был не последний гуманитарный коридор из города, и призвал следить за официальными объявлениями.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин уточнил, что из Полтавы эвакуированные граждане в основном поехали по железной дороге на запад Украины.

"Тем, кто захотел остаться, представим убежище", – написал он.

Это первая успешная эвакуация, которую удалось провести с начала вторжения РФ в Украину. В предыдущие дни выезд мирных жителей по гуманитарным коридорам (в частности, из Мариуполя) неоднократно срывался из-за продолжающихся обстрелов.