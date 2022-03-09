Из Энергодара выехали первые автобусы с эвакуированными – Тимошенко

По его информации, из Энергодара в Запорожье "отправились эвакуационные автобусы с жителями города". Он обнародовал видео, как транспорт трогается из Энергодара.
В Полтавской области формируется колонна для эвакуации из Сум. Сопровождение осуществляет украинский Красный Крест. Он же будет сопровождать эвакуационные колонны и в Киевской области.
В целом до 21.00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по нескольким маршрутам, сообщил Тимошенко в своем Telegram.
Это следующие маршруты:
Что касается городов киевского региона, то из Ворзеля, Бородянки, Бучи, Ирпеня и Гостомеля население эвакуируют в столицу.
Российские оккупанты сегодня открыли огонь во время эвакуации людей из Демидова Киевской области. Один полицейский погиб на месте, еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены, их доставили в больницу. Из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.
Из Сум 8 марта эвакуировали около 5 тыс. человек, в том числе иностранных студентов.
В предыдущие дни выезд мирных жителей по гуманитарным коридорам (в частности, из Мариуполя) неоднократно срывался из-за продолжающихся обстрелов.