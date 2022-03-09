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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из Энергодара выехали первые автобусы с эвакуированными – Тимошенко

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До 21.00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по нескольким маршрутам
До 21.00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по нескольким маршрутам
Фото: пресс-служба Офиса президента

9 марта до 21.00 продлится эвакуация мирного населения из пострадавших от российского нашествия регионов, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его информации, из Энергодара в Запорожье "отправились эвакуационные автобусы с жителями города". Он обнародовал видео, как транспорт трогается из Энергодара.

В Полтавской области формируется колонна для эвакуации из Сум. Сопровождение осуществляет украинский Красный Крест. Он же будет сопровождать эвакуационные колонны и в Киевской области.

В целом до 21.00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по нескольким маршрутам, сообщил Тимошенко в своем Telegram.

Это следующие маршруты:

  • Энергодар – Запорожье;
  • Сумы – Полтава;
  • Изюм – Лозовая;
  • Мариуполь – Запорожье;
  • Волноваха – Покровск.

Что касается городов киевского региона, то из Ворзеля, Бородянки, Бучи, Ирпеня и Гостомеля население эвакуируют в столицу.

Контекст:

Российские оккупанты сегодня открыли огонь во время эвакуации людей из Демидова Киевской области. Один полицейский погиб на месте, еще один правоохранитель и мирный житель тяжело ранены, их доставили в больницу. Из оккупации удалось вывести 100 мирных жителей, 30 из которых – дети.

Из Сум 8 марта эвакуировали около 5 тыс. человек, в том числе иностранных студентов.

В предыдущие дни выезд мирных жителей по гуманитарным коридорам (в частности, из Мариуполя) неоднократно срывался из-за продолжающихся обстрелов.

Теги: Запорожье, Сумы, Гостомель, оккупация, беженцы, Мариуполь, Изюм, Красный Крест, эвакуация, маршрут, Волноваха, переселенцы, автобус, Ирпень, дети, обстрелы, война России против Украины, Лозовая, Энергодар, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты, Бородянка, Ворзель
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