Из Энергодара выехали первые автобусы с эвакуированными – Тимошенко

До 21.00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по нескольким маршрутам Фото: пресс-служба Офиса президента

По его информации, из Энергодара в Запорожье "отправились эвакуационные автобусы с жителями города". Он обнародовал видео, как транспорт трогается из Энергодара.

В Полтавской области формируется колонна для эвакуации из Сум. Сопровождение осуществляет украинский Красный Крест. Он же будет сопровождать эвакуационные колонны и в Киевской области.

В целом до 21.00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по нескольким маршрутам, сообщил Тимошенко в своем Telegram.

Это следующие маршруты:

Энергодар – Запорожье;

Сумы – Полтава;

Изюм – Лозовая;

Мариуполь – Запорожье;

Волноваха – Покровск.

Что касается городов киевского региона, то из Ворзеля, Бородянки, Бучи, Ирпеня и Гостомеля население эвакуируют в столицу.