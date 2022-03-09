На железнодорожном вокзале Днепра работает пункт обогрева, в городе развернуты десятки опорных волонтерских пунктов

“На вокзале нет очередей. Большинство людей, желавших эвакуироваться – уехали”, – отметил он.

По информации Днепропетровской облгосадминистрации, по всему городу развернули десятки опорных волонтерских пунктов. Там формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи.

Также в Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов, сотни водителей на своих машинах развозят помощь, отметили в ОГА.

“Наша работа слаженная, логистически выстроенная. Каждый отвечает за свое направление. Координаторы имеют помощников-волонтеров. Очень бизнес города помогает. Финансово и продукцией. Из-за границы поддержка поступает. Жители тоже небезразличны. Приносят все, что могут. От воды и влажных салфеток до лекарств”, – рассказала координатор волонтерского штаба Днепра Юлия Дмитрова.

Контекст:

Менее 49% граждан Украины после начала массового вторжения России остались жить в населенном пункте, где жили до того. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте Центром "Социальный мониторинг" совместно с Institute of Cognitive Modeling и агентством "Первая рейтинговая система". 28,9% опрошенных ответили, что живут в области, где жили до войны, но в другом населенном пункте. 11,1% респондентов сообщили, что находятся в другой области Украины, а 2,7% – что они за границей. Другие варианты ответов озвучили 1,3% участников опроса, еще 6,9% затруднились с ответом.

8 марта Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что из Украины после начала массового вторжения российских войск выехали 2 млн человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркивал, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Практически все выехавшие из страны – женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий, Украина запретила выезд на время военного положения вечером 24 февраля.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, многие компании заявили о прекращении работы в РФ, на территории страны отменили международные соревнования, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях. Аналитики считают, что России грозит дефолт из-за санкций. Ограничения намерены расширять и далее.