ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На железнодорожном вокзале Днепра работает пункт обогрева, в городе развернуты десятки опорных волонтерских пунктов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов
В Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов
Фото: adm.dp.gov.ua

На железнодорожном вокзале в Днепре обустроили пункт обогрева для людей, вынужденных покинуть свои дома из-за активных боевых действий. Об этом сообщил заместитель начальника отделения Нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис, пишет сайт полиции.

“На вокзале нет очередей. Большинство людей, желавших эвакуироваться – уехали”, – отметил он. 

По информации Днепропетровской облгосадминистрации, по всему городу развернули десятки опорных волонтерских пунктов. Там формируют армейские аптечки, плетут маскировочные сетки, собирают теплые вещи.

Также в Днепре открываются дополнительные склады для гуманитарных грузов, сотни водителей на своих машинах развозят помощь, отметили в ОГА.

“Наша работа слаженная, логистически выстроенная. Каждый отвечает за свое направление. Координаторы имеют помощников-волонтеров. Очень бизнес города помогает. Финансово и продукцией. Из-за границы поддержка поступает. Жители тоже небезразличны. Приносят все, что могут. От воды и влажных салфеток до лекарств”, – рассказала координатор волонтерского штаба Днепра Юлия Дмитрова.

Контекст:

Менее 49% граждан Украины после начала массового вторжения России остались жить в населенном пункте, где жили до того. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в марте Центром "Социальный мониторинг" совместно с Institute of Cognitive Modeling и агентством "Первая рейтинговая система". 28,9% опрошенных ответили, что живут в области, где жили до войны, но в другом населенном пункте. 11,1% респондентов сообщили, что находятся в другой области Украины, а 2,7% – что они за границей. Другие варианты ответов озвучили 1,3% участников опроса, еще 6,9% затруднились с ответом.

8 марта Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что из Украины после начала массового вторжения российских войск выехали 2 млн человек.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди подчеркивал, что это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны.

Практически все выехавшие из страны – женщины, дети и пожилые люди. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, за исключением некоторых категорий, Украина запретила выезд на время военного положения вечером 24 февраля. 

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. 

Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары. 

Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский. 

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах. 

О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 мартаПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару, многие компании заявили о прекращении работы в РФ, на территории страны отменили международные соревнования, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, а также все российские клубы от участия в международных соревнованиях. Аналитики считают, что России грозит дефолт из-за санкций. Ограничения намерены расширять и далее.

Теги: беженцы, Днепр, эвакуация, переселенцы, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сталкиваясь с танками, пересиживала в разбитых домах, пряталась за деревьями". Литковская рассказала, как ее мама бежала из Бучи под обстрелами
"Сталкиваясь с танками, пересиживала в разбитых домах, пряталась за деревьями". Литковская рассказала, как ее мама бежала из Бучи под обстрелами
"Спасибо тебе, наша Женщина, Мать! Пока ты стоишь, мы все будем стоять!" Иван Дорн написал патриотическое стихотворение
"Спасибо тебе, наша Женщина, Мать! Пока ты стоишь, мы все будем стоять!" Иван Дорн написал патриотическое стихотворение
Имбрулья после нападения РФ на Украину призвала помочь украинцам, "чья сила, гордость и решимость вдохновляют всех"
Имбрулья после нападения РФ на Украину призвала помочь украинцам, "чья сила, гордость и решимость вдохновляют всех"
Каменских показала, как участники "Черноморских игр" поют гимн Украины. Видео
Каменских показала, как участники "Черноморских игр" поют гимн Украины. Видео
Мозговая: Русские так мечтали о возобновлении Совка… И они его получают в полной мере и красе!
Мозговая: Русские так мечтали о возобновлении Совка… И они его получают в полной мере и красе!
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери
"Думаю о женщинах в Украине, которые героически борются за свою страну". Энистон рассказала поклонникам о героизме украинских женщин
"Думаю о женщинах в Украине, которые героически борются за свою страну". Энистон рассказала поклонникам о героизме украинских женщин
"Наши невероятно сильные женщины". Ефросинина поддержала украинок, которые после нападения РФ на Украину покинули свои дома
"Наши невероятно сильные женщины". Ефросинина поддержала украинок, которые после нападения РФ на Украину покинули свои дома
Украинцы создали коллекцию арт-работ, посвященную войне, для сбора средств на благотворительную помощь ВСУ
Украинцы создали коллекцию арт-работ, посвященную войне, для сбора средств на благотворительную помощь ВСУ
Зета-Джонс высказалась о смелости и красоте украинских женщин
Зета-Джонс высказалась о смелости и красоте украинских женщин
Елизавета II продемонстрировала свою солидарность с народом Украины с помощью "цветочного послания"
Елизавета II продемонстрировала свою солидарность с народом Украины с помощью "цветочного послания"
Могилевская показала, какой подарок получила от украинских военных на 8 марта
Могилевская показала, какой подарок получила от украинских военных на 8 марта
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200"
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200"
Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей
Никитюк: Желаю всем нашим невероятно мужественным женщинам дождаться своих мужчин, своих сыновей
"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России
"Матери вынуждены бежать со своими детьми. Семьи разлучены". Дэвид Бекхэм рассказал фолловерам о ситуации в Украине после нападения России
"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"
"Выражаем поддержку Зеленскому". Группа "Жадан і Собаки" убрала из сети политическую песню "Вова"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева с четырьмя детьми от Путина прячется в Швейцарии – СМИ (45263)
2
Галкин, против которого в РФ ведут травлю: Имею право на свое мнение, даже если оно государству не нравится (19393)
3
"Покажите это российским матерям". Зеленская показала детей, убитых российскими военными (19342)
4
Российский кинокритик Долин: Никакой России больше нет. Россия – курица с отрубленной головой (18180)
5
"Они и есть настоящие мужики, а не то обосранное, которое убегает в багажниках за границу". Мозговая прокомментировала возвращение граждан, покинувших Украину (13884)
6
"Нашим женщинам открыточка не испортит настроение". Художник Журавель показал, как Путин поздравляет женщин РФ с 8 марта возле "груза 200" (11728)
7
Ахеджакова – россиянам: Ребятки, не молчите. Все равно нам хана (10920)
8
"Не понимаю, как это можно простить". Полякова заявила, что российские оккупанты расстреляли подругу ее дочери (10183)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS