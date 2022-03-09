Сегодня продолжится эвакуация из Сум – Офис президента

"С 9.00 до 21.00 будет работать гуманитарный коридор. К эвакуации будут привлечены автобусы, также можно двигаться в колонне на частным авто. Просим водителей, пожалуйста, забирайте с собой максимальное количество людей", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

За первые два этапа эвакуации, состоявшихся во вторник, 8 марта, из Сум удалось эвакуировать около 5 тысяч мирных жителей и больше тысячи частных авто. Среди эвакуированных было более тысячи иностранных студентов.

Для эвакуации людей был согласован один маршрут: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин уточнил, что из Полтавы эвакуированные граждане в основном поехали по железной дороге на запад Украины. "Тем, кто захотел остаться, представим убежище", – написал он.

Это первая успешная эвакуация, которую удалось провести с начала вторжения РФ в Украину. В предыдущие дни выезд мирных жителей по гуманитарным коридорам (в частности, из Мариуполя) неоднократно срывался из-за продолжающихся обстрелов.