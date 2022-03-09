Оккупанты снизили темп наступления и разрабатывают план, как решить проблемы с топливом – Генштаб ВСУ

"В течение суток противник снизил темп наступательной операции, применяя преимущественно ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре. Основные усилия враг продолжает сосредоточиваться на окружении и захвате Киева, Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, Чернигова; создании сухопутного коридора между временно оккупированной Автономной Республикой Крым и континентальной частью Российской Федерации; выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей", – сказано в сообщении.

По информации Генштаба ВСУ, РФ хочет обеспечить свои войска горючим за счет использования стационарной сети автомобильных заправочных станций и хранилищ нефтепродуктов в Украине.

"Также враг планирует создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины с возможностью их подключения к центральному нефтепродуктопроводу и перекачивания горючего с территории Республики Беларусь", – сообщили в Генштабе.

В сводке детально описана ситуация на всех направлениях наступления оккупантов. В частности, в Генштабе сообщили, что российские войска продолжают контролировать населенные пункты Бородянка, Копылов, Буча, Демидов Киевской области, Херсон, Энергодар и Васильевка Запорожской области.

"На слобожанском направлении враг не оставляет попыток блокировать Харьков с севера, но, не имея значительного успеха, одновременно наносит ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре с целью запугивания гражданского населения. Продолжается бой за Изюм [Харьковской области]", – сообщили в Генштабе.

На донецком направлении, по данным украинской стороны, противник продолжает наступательные действия по направлениям к городам Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. В Генштабе уточнили, что в Троицком районе Луганской области у российских войск было неудачное наступление, после чего они попытались возобновить атаку в направлении Запорожья и захватить Мариуполь Донецкой области. Оккупанты, которые сосредоточены на таврическом и южном направлениях, проводят перегруппировку для дальнейшего наступления в направлении Запорожья, считают в Генштабе.

В ВСУ предупредили, что оккупанты могут нанести удары крылатыми ракетами с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии по гражданским и военным объектам.

"В ходе ведения боевых действий на территории Украины оккупанты продолжают нести значительные потери. Так, по имеющейся информации, 14-я отдельная бригада специального назначения (Хабаровск) потеряла более 400 военнослужащих (уточняется), батальонная тактическая группа 25-й отдельной мотострелковой бригады (Луга) 6-й общевойсковой армии отведена на территорию РФ из-за потери боеспособности", – сказано в сообщении.