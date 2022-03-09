Глава ОВА о подготовке Николаева к наступлению российских оккупантов: Заказал генерал 50 автобусов для перевозки пленных

"Закончили все подготовительные работы. Готовимся. Одна из подготовительных работ – это заказал генерал тут 50 автобусов для перевозки пленных. Смешно, не смешно, а готовить надо... Не думаю, что кто-то будет сегодня стрелять ночью. Они пытаются спать, готовиться к чему-то завтра, мы тоже на дозоре… Завтра будут события", – сказал Ким.

Днем он призвал жителей Николаева принести шины на перекрестки города, чтобы в случае надобности их поджечь, ограничив таким образом видимость для вражеской техники.

8 марта Ким сообщил, что украинские военнослужащие в Николаеве получили подкрепление – в город "зашли ребята с техникой".

"Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем: мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта", – подчеркнул Ким.