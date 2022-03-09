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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Сумах во время авиаудара от одной бомбы погибли сразу 22 человека, из них три ребенка из одной семьи

В одном из домов погибли сразу девять человек
В одном из домов погибли сразу девять человек
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В результате авиаударов российских оккупантов в Сумах 7 марта погибли 22 человека, в том числе и трое детей. Об этом 9 марта сообщил в Telegram глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сумской район. Три бомбы за один вечер... Это была ужасная ночь. Первое попадание – жилые дома в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что бомба прилетела в частный дом по улице Роменской и уничтожила его полностью. В доме было девять человек, все погибли.

Шесть домов местных жителей в результате авиаударов разрушены до основания, около 20 соседних домов разрушены частично, сообщил Живицкий.

По его словам, сначала сообщали о двух детях среди 22 погибших сумчан, но впоследствии спасатели достали из-под завалов тело мальчика. Как выяснилось, все трое детей – из одной семьи.

Травмированы восемь человек, в том числе пятилетняя девочка.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 8 марта погибло более 400 мирных жителей, ранения получили около 800 человек. При этом подчеркивалось, что это неполные данные. Известно, что среди погибших в Украине – 41 ребенок. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили, по данным Генштаба ВСУ, более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными, а также сотни танков и других бронемашин, десятки артиллерийских систем, самолетов, вертолетов и другой военной техники.

РФ отказывается забирать тела погибших в Украине российских военных, заявила 7 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, Сумы, оккупация, агрессия, геноцид, вторжение, жертвы, авиаудар, война России против Украины, бомба, погибшие, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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