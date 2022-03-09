В Сумах во время авиаудара от одной бомбы погибли сразу 22 человека, из них три ребенка из одной семьи

В одном из домов погибли сразу девять человек Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Сумской район. Три бомбы за один вечер... Это была ужасная ночь. Первое попадание – жилые дома в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что бомба прилетела в частный дом по улице Роменской и уничтожила его полностью. В доме было девять человек, все погибли.

Шесть домов местных жителей в результате авиаударов разрушены до основания, около 20 соседних домов разрушены частично, сообщил Живицкий.

По его словам, сначала сообщали о двух детях среди 22 погибших сумчан, но впоследствии спасатели достали из-под завалов тело мальчика. Как выяснилось, все трое детей – из одной семьи.

Травмированы восемь человек, в том числе пятилетняя девочка.