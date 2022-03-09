В американской разведке считают, что российские войска потеряли в Украине до 10% своего военного имущества

Военное имущество, о котором говорил инсайдер, включает, в частности, танки, самолеты, артиллерию. Он либо уничтожено, либо выведено из строя, уточнил он.
По оценкам американской разведки, украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.
Военный представитель Организация Североатлантического договора сказал CNN, что РФ уже задействовала в Украине все силы, которые планировала, но при этом добилась "очень незначительного прогресса".
Текущая оценка разведки НАТО предполагает, что Москва вряд ли добьется значительного прогресса в обозримом будущем, добавил он.
"Мы видим очень мало изменений. Впервые мы не ожидаем, что они добьются каких-либо успехов в ближайшие несколько дней", – сказал чиновник, ссылаясь на последнюю оценку разведки Альянса.
Никто не предполагал, что российская армия столкнется в Украине в такими "простыми проблемами", например, связанными с логистикой, и за две недели не сможет их решить, продолжил он.
Чиновник сказал, что РФ смогла добиться "некоторых незначительных успехов", например на юге Украины, но западные разведки считали, что с таким вооружением она будет продвигаться по территории Украины "намного быстрее". Смена стратегии, которая привела к усилению обстрелов некоторых городов, по оценке НАТО, также не дала "большого эффекта".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Путин утверждает, что оккупанты в Украине атакуют только военную инфраструктуру. Но они с первых часов вторжения бьют по гражданским объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня, наносит авиаудары.
Действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида, подчеркнул Зеленский.
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 7 марта в управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что с 24 февраля жертвами российской агрессии против Украины стали по меньшей мере 406 мирных жителей, ранен 801. В организации отметили, что реальные цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные бои, информация поступает с опозданием и ее еще надо подтвердить. 8 марта министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил информацию о более чем 400 убитых и более 800 раненых мирных гражданах.
О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины на 8 марта, составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Слушания начались 7 марта. Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 28 февраля лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он подчеркнул, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечества. Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в ЕСПЧ, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.
8 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска снизили темпы наступления в Украине, но они разрабатывают план решения проблем с топливом, которые возникли после вторжения. По информации украинской стороны, оккупанты хотят использовать украинские АЗС, хранилища нефтепродуктов, а также планируют создать сеть полевых трубопроводов на временно захваченной территории Украины и перекачивать топливо с территории Беларуси.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.