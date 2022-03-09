В американской разведке считают, что российские войска потеряли в Украине до 10% своего военного имущества

Военное имущество, о котором говорил инсайдер, включает, в частности, танки, самолеты, артиллерию. Он либо уничтожено, либо выведено из строя, уточнил он.

По оценкам американской разведки, украинские военные потеряли такой же процент своего имущества.

Военный представитель Организация Североатлантического договора сказал CNN, что РФ уже задействовала в Украине все силы, которые планировала, но при этом добилась "очень незначительного прогресса".

Текущая оценка разведки НАТО предполагает, что Москва вряд ли добьется значительного прогресса в обозримом будущем, добавил он.

"Мы видим очень мало изменений. Впервые мы не ожидаем, что они добьются каких-либо успехов в ближайшие несколько дней", – сказал чиновник, ссылаясь на последнюю оценку разведки Альянса.

Никто не предполагал, что российская армия столкнется в Украине в такими "простыми проблемами", например, связанными с логистикой, и за две недели не сможет их решить, продолжил он.

Чиновник сказал, что РФ смогла добиться "некоторых незначительных успехов", например на юге Украины, но западные разведки считали, что с таким вооружением она будет продвигаться по территории Украины "намного быстрее". Смена стратегии, которая привела к усилению обстрелов некоторых городов, по оценке НАТО, также не дала "большого эффекта".